قطع سهميه آرد 250 نفر از كارگران كارخانجات نان ماشيني را بيكار كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، شوراي اسلامي كارخانجات گل گندم و ايثارگران قائم با ارسال نمابري اعلام كرد: قطعي سهميه آرد توسط شركت بازرگاني دولتي ايران منطقه يك صورت گرفته است.

در اين نمابر آمده است: تا كنون بارها براي تعيين تكليف كاري خود به مسوولين ذيربط در بازرگاني دولتي ايران منطقه يك مراجعه و هيچ نتيجه اي حاصل نشده است.

در نمابر شوراي اسلامي كار كارخانجات گل گندم و ايثارگران قائم ذكر شده است: شرح ماوقع طي نامه اي ازطرف كارگران به انضمام نامه حراست شركت بازرگاني دولتي ايران جهت استحضار معاونت وزير، رييس هيات مديره و مدير عامل ارسال شده اما تاكنون هيج گونه تمهيداتي براي حل اين مشكل ارايه نشده است.

كارگران كارخانجات نان ماشيني تعاوني هاي ايثارگران قائم( عج) و نيكو گل گندم اعلام كردند: براي دريافت نتيجه و رسيدگي به وضعيت خود درمحل شركت مذكوردر تاريخ هفتم شهريورماه جاري تجمع خواهيم داشت.