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۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۴:۲۷

با تصميم شركت بازرگاني دولتي ايران منطقه يك

قطع سهميه آرد 250 نفر از كارگران كارخانجات نان ماشيني را بيكار كرد

250 نفر از كارگران كارخانجات نان ماشيني تعاونيهاي ايثارگران قائم( عج) و نيكو گل گندم به دليل قطع سهميه آرد بيكار شده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، شوراي اسلامي كارخانجات گل گندم و ايثارگران قائم با ارسال نمابري اعلام كرد: قطعي سهميه آرد توسط شركت بازرگاني دولتي ايران منطقه يك صورت گرفته است.

در اين نمابر آمده است: تا كنون بارها براي تعيين تكليف كاري خود به مسوولين ذيربط در بازرگاني دولتي ايران منطقه يك مراجعه و هيچ نتيجه اي حاصل نشده است.

در نمابر شوراي اسلامي كار كارخانجات گل گندم و ايثارگران قائم  ذكر شده است: شرح ماوقع طي نامه اي ازطرف كارگران به انضمام نامه حراست شركت بازرگاني دولتي ايران جهت استحضار معاونت وزير، رييس هيات مديره و مدير عامل ارسال شده اما تاكنون هيج گونه تمهيداتي براي حل اين مشكل ارايه نشده است.

كارگران كارخانجات نان ماشيني تعاوني هاي ايثارگران قائم( عج) و نيكو گل گندم اعلام كردند: براي دريافت نتيجه و رسيدگي به وضعيت خود درمحل شركت مذكوردر تاريخ هفتم شهريورماه جاري تجمع خواهيم داشت.  

 

کد مطلب 223755

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