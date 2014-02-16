اردبیل میزبان اردوی آماده سازی تیم ملی شمشیربازی بانوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی صباغی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی هیئت شمشیربازی اردبیل برای برگزاری این اردو اضافه کرد: با تصمیم فدراسیون شمشیربازی کشور اردوی تیم ملی شمشیربازی بانوان در اسلحه اپه در این استان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اردو با حضور پنج شمشیرباز منتخب برگزار می شود، ادامه داد: براساس انتخاب فدراسیون در این اردو پنج بازیکن از سه استان کشور حضور خواهند داشت.

به گفته رئیس هیئت شمشیربازی استان آرزو قاره گوشی و سونیا بی نظیر از استان اردبیل، سکینه نوری و نگین مکلایی از استان آذربایجانغربی و مائده علی بابایی از استان اصفهان در این اردو حضور می یابند.

وی اردوی اردبیل را آخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی شمشیربازی بانوان پیش از اعزام به مسابقات آسیایی عنوان کرد و یادآور شد: تیم ملی بانوان از روز سوم تا 13 اسقندماه در اردبیل اردو می زنند تا خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در کشور اردن آماده کنند.

صباغی زمان برگزاری این اردو را 10 روز اعلام کرد و متذکر شد: بازیکنان دعوت شده به این اردو زیر نظر صادق آرامش اصل مربی اردبیلی تیم ملی نوجوانان و جوانان کشورمان تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد.

وی با بیان اینکه آرزو خیرخواه بشر دیگر اپه ایست اردبیلی نیز به این اردو دعوت شده بود، ادامه داد: این شمشیرباز مستعد کشورمان به علت مشکلات شخصی از حضور در اردو و تیم ملی انصراف داد.

سرپرست تیم ملس شمشیربازی کشورمان در مسابقات جهانی همچنین با اشاره به اعلام اسامی تیم های ملی جوانان بانوان کشور در سه اسلحه عنوان کرد: اردوی تیم های ملی فلوره و سابر بانوان کشورمان نیز همزمان با اردوی اپه اردبیل به میزبانی استان یزد بر گزار می شود.