دیدار رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با دبیرکل حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که همزمان با سفر هیئت ایرانی از سازمان اوقاف و امور خیریه به لبنان برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان دیدار و گفت و گو کرد و طرفین بر توسعه همکاریهای متقابل فرهنگی و قرآنی تأکید کردند.

در این دیدار که حجت الاسلام والمسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، غضنفر رکن آبادی، سفیر کشورمان در لبنان و حسن ربیعی، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف حضور داشتند، طرفین ضمن تأکید بر گسترش تعاملات فرهنگی و قرآنی فی مابین بر وحدت مسلمانان جهان حول محور قرآن کریم تأکید کردند.

تحولات جاری جهان اسلام و تحولات سوریه از دیگر مباحثی بود که در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت.