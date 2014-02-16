آرامستان شيخان مزاري متبرك و شريف است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمين محمد محمدي گلپايگاني پيش از ظهر يكشنبه طي سفر به قم با حضور در مزار شيخان ضمن قرائت فاتحه براي علما و شهداي مدفون در اين مكان از نمايشگاه علماي واقف شيخان نيز بازديد كرد.

وي در اين حضور با بيان اينكه شيخان مزاري مقدس و محل دفن علما و صلحاست، اظهار داشت: خدمت به اين محدثين و علمايي كه در اينجا خفته‌اند در حقيقت خدمت به ائمه اطهار(ع) محسوب مي‌شود.

رئيس دفتر رهبر معظم انقلاب شيخان را مزاري متبرك دانست و تصريح كرد: شأن و احترام چنين مرقدهای شريفي بسيار بالاست.

وي در پايان از اقدامات فرهنگي و قرآني صورت گرفته تشكر و قدرداني كرد.

گفتني است در اين ديدار حجت‌الاسلام خوئي، مسئول فرهنگي و قرآني مزار مقدس شيخان نيز محمد گلپايگاني را همراهي مي‌كرد و وي را در جريان امور فرهنگي صورت گرفته در اين مزار قرار داد.

به گزارش مهر، در آرامستان شیخان كه قدمت هزار و چند صد ساله دارد، چهار تن از اصحاب بزرگ معصومین (علیهم السلام)؛ زکریا بن ادریس، زکریا بن آدم، آدم بن اسحاق و بسیاری از بزرگان دینی از جمله ملا محمد طاهر قمی و میرزای قمی در کنار آنها آرمیده‌اند.

قبرستان شیخان حاضر در نزدیكی حرم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها) قرار دارد و مأمن و جایگاه عارفان و دوستداران اهل بیت (علیهم السلام) است.