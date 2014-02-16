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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۴۲

حجت الاسلام محمدی گلپایگانی:

آرامستان شيخان مزاري متبرك و شريف است

آرامستان شيخان مزاري متبرك و شريف است

قم - خبرگزاری مهر: رئيس دفتر رهبر معظم انقلاب، آرامستان شيخان را مزاري متبرك دانست و گفت: شأن و احترام چنين مراقد شريفي بسيار بالاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمين محمد محمدي گلپايگاني پيش از ظهر يكشنبه طي سفر به قم با حضور در مزار شيخان ضمن قرائت فاتحه براي علما و شهداي مدفون در اين مكان از نمايشگاه علماي واقف شيخان نيز بازديد كرد.

وي در اين حضور با بيان اينكه شيخان مزاري مقدس و محل دفن علما و صلحاست، اظهار داشت: خدمت به اين محدثين و علمايي كه در اينجا خفته‌اند در حقيقت خدمت به ائمه اطهار(ع) محسوب مي‌شود.

رئيس دفتر رهبر معظم انقلاب شيخان را مزاري متبرك دانست و تصريح كرد: شأن و احترام چنين مرقدهای شريفي بسيار بالاست.

وي در پايان از اقدامات فرهنگي و قرآني صورت گرفته تشكر و قدرداني كرد.

گفتني است در اين ديدار حجت‌الاسلام خوئي، مسئول فرهنگي و قرآني مزار مقدس شيخان نيز محمد گلپايگاني را همراهي مي‌كرد و وي را در جريان امور فرهنگي صورت گرفته در اين مزار قرار داد.

به گزارش مهر، در آرامستان شیخان كه قدمت هزار و چند صد ساله دارد، چهار تن از اصحاب بزرگ معصومین (علیهم السلام)؛ زکریا بن ادریس، زکریا بن آدم، آدم بن اسحاق و بسیاری از بزرگان دینی از جمله ملا محمد طاهر قمی و میرزای قمی در کنار آنها آرمیده‌اند.

قبرستان شیخان حاضر در نزدیكی حرم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها) قرار دارد و مأمن و جایگاه عارفان و دوستداران اهل بیت (علیهم السلام) است.

 

 

کد مطلب 2237560

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