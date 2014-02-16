مسجد محوری راهبرد موثر ترویج ارزشهای دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت امنای مساجد، بقاع متبرکه و حسینیه های بخش بشاریات عصر یکشنبه با امام جمعه خاکعلی دیدار و گفتگو کردند.



حجت الاسلام علی اکبری در این دیدار گفت: در نظام اسلامی باید مساجد به عنوان کانون های دینی آباد باشند و همه وظیفه داریم در عمران و آبادانی مساجد بکوشیم.



وی افزود: نقش هیئت امنای مساجد در آراستگی و عمران مساجد بسیار موثر است و تلاش و برنامه ریزی آنها در جلب مشارکت خیرین و اجرای برنامه های عمرانی انکارناپذیر است لذا امیدواریم هیئت امنا توجه به آراستگی مساجد را جدی بگیرند.



امام جمعه خاکعلی یادآورشد: مسجد به عنوان مکانی دینی این ظرفیت را دارد تا به عنوان کانون فرهنگی همه فعالیتهای مذهبی مورد توجه قرار گیرد و مسئولان باید با راهبردهای مسجد محوری زمینه جذب گروههای مختلف در این مکان های مقدس را بخوبی فراهم کنند.



حجت الاسلام اکبری اظهار داشت: حضور روحانیون و گروههای مختلف مردم در مساجد یکی از رموز آبادانی مساجد است لذا از ائمه جمعه و جماعات انتظار می رود با اقامه نمازهای جماعت و برنامه های متنوع فرهنگی و جذاب زمینه جذب بیشتر مردم بویژه جوانان را در مساجد فراهم کنند.



وی افزود: در حال حاضر در بخش بشاریات 20 باب مسجد، پنج حسینیه و پنج بقعه متبرکه وجود دارد در حالی که تنها شش روحانی در این بخش مستقر هستند و نیاز منطقه به روحانی تامین نمی شود.



امام جمعه خاکعلی اظهارامیدواری کرد با توجه به نیازهای فرهنگی و دینی منطقه نسبت به تامین امکانات لازم برای پاسخگویی به درخواست ها و نیازهای مردم اقدام شود.



