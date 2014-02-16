به گزارش خبرنگار مهر، تماشاگران تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان عصر یکشنبه پس از شکست تیم خود مقابل فجر سپاسی شیراز، در اعتراض به عملکرد تیم اصفهانی، صندلیهای ورزشگاه فولادشهر اصفهان را شکستند.
این تماشاگران نزدیک به 200 صندلی ورزشگاه فولادشهر را شکسته و به طرف زمین ورزشگاه فولادشهر اصفهان پرتاب کردند.
تماشاگران ذوبآهن در شعارهای خود، علیه بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ذوبآهن اصفهان شعار داده و خواستار تغییر شرایط موجود شدند.
"بازیکن بیغیرت نمیخواهیم" از شعارهای تماشاگران تیم ذوبآهن اصفهان بعد از این دیدار بود.
تعداد محدودی از این تماشاگران نیز علیه سعید آذری، مدیرعامل باشگاه ذوبآهن اصفهان شعاردادند.
تیم ذوبآهن عصر امروز یکشنبه در هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور مقابل فجر سپاسی شیراز متحمل شکست شد.
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