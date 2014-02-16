روش های فرمایشی و دستوری در قاموس هنر جایگاهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش، ظهر یکشنبه در جشن هنرمندان شهرستان اردكان اظهار داشت: انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام خميني (ره) و نقش آفرینی ممتاز مردم به حاکمیت نظام استبدادی وابسته به بیگانه پایان داد و کشور را در مسیر پیشرفت و ترقی مبتنی بر ارزش های الهی به ويژه عدالت قرار داد.

وي بيان كرد: با وجوددستاوردهای فراوان انقلاب، هنوز در جامعه گاهی شاهد جلوه های خشن فقر و تبعیض و نابرابری هستیم که آزار دهنده بوده و با روح انقلاب اسلامی مغایر است.

نماينده مردم اردكان در مجلس عنوان كرد: تلاش برای تحقق جامعه ای برخوردار، عادلانه و آزاد که فقر در آن ریشه کن شود و مساوات برقرار شود و مردم به تمام معنا بر مقدرات خویش حاکم گردند در واقع پاسداشت شعارها و آرمان هایی است که مردم برای آن مبارزه کردند و خون دادند و انقلاب اسلامی را پی افکندند.

تابش با بیان اینکه هنر خلاقیت است و فرمایشی و دستوری بودن در قاموس هنر جایگاهی ندارد، اظهار داشت: هنر در پیوند با آزادی بالنده می شود و اوج می گیرد و می تواند با خلق آثار هنری ارزشمند، روح انسانی را تعالی بخشد و به گاه ضرورت، روحیه مقاومت و ایستادگی را در میان مردم تقویت کند آنچنانکه در دوران دفاع مقدس شاهد این تاثیرگذاری بودیم.

تابش تاکید کرد: در سایه اعتماد به هنرمند و نفی نگاه امنیتی به هنر، آثار بدیع و تاثیرگذاری خلق خواهد شد که پیامدهای مثبت آن روح و روان جامعه را آسایش می بخشد و همبستگی ملی را ارتقا می دهد.

وی با اشاره به اهمیت تنوع علایق و خواست های مردم در خلق آثار هنری عنوان كرد: توجه به خواست های مخاطبین یک ضرورت است که باید نسبت به این امر اهتمام لازم مصروف شود.

نماینده مردم اردکان همچنین از توانمندی هنرمندان این شهرستان به نیکی یاد کرد و آمادگی خویش برای حمایت از هنر و هنرمندان اردکانی ابراز داشت.

همایش بزرگ هنرمندان اردکان که با تجلیل از هنرمندان، نویسندگان و دانش آموزان برتر کنکور سال جاری هنرستان هنرهای تجسمی این شهرستان و اجرای برنامه هایی همچون شعرخوانی، موسیقی و نمایش فیلم همراه بود كه با حضور مسئولان شهرستان اردكان و استان يزد همراه بود.

در حاشیه این همایش، هنرمندان هنرهای تجسمی نمایشگاهی از آثار خود را در معرض ديد عموم قرار دادند.