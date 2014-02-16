به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد مؤمن، قبل از ظهر یکشنبه در دیدار تولیت مسجد مقدس جمکران، با تشکر از زحمات حجت‌الاسلام رحیمیان، ابراز داشت: آنچه مهم است، این است که فعالیت هایی انجام شود تا مردم به اسلام نابی که پیامبر اکرم(ص) آورده برسند و مطمئنا اگر حرکتی در مسیر الهی صورت بگیرد خداوند هم کمک خواهد کرد.

نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این‌که مسجد مقدس جمکران ظرفیت بسیار خوبی در صدور معارف ناب دارد، گفت: از خداوند متعال آرزوی موفقیت در خدمت‌رسانی را برای شما خدمت‌گزاران دارم و امید است با فعالیت‌های شما، این مکان مقدس به قطب فرهنگی مدنظر حضرت ولیعصر(عج) برسد.

به دنبال ظرفیت‌سازی مناسب فرهنگی در مسجد مقدس جمکران هستیم

تولیت مسجد مقدس جمکران نیز در این دیدار با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته و در دست اقدام مسجد مقدس جمکران گفت: یک سری کارهایی برای ساماندهی منابع انسانی در مسجد مقدس جمکران اجرایی شده که پیش از این نبود و تلاش داریم ظرفیت‌سازی در سیستم اداری مسجد انجام دهیم.

حجت‌الاسلام محمدحسن رحیمیان اظهار داشت: همان‌گونه که در حکم رهبری نسبت به اینجانب ابلاغ شده، نظر رهبری ابتدا تلاش و توجه در راستای جذب تسهیلات و در مرحله دوم تغذیه معنوی است که با استفاده از نظرات مراجع تقلید و همیاری همکاران درصدد رساندن مسجد به یک مکان فرهنگی، مذهبی هستیم.

وی در ادامه با بیان این‌که ظرفیت‌های فرهنگی خوبی در استان قم نظیر بهره‌گیری از حوزه، دیدار مراجع و انواع جاذبه‌های فرهنگی وجود دارد، خاطرنشان کرد: به دنبال ظرفیت‌سازی مناسب فرهنگی در مسجد مقدس جمکران هستیم تا بتوانیم این مکان را به قطبی تبدیل کنیم که به فرموده رهبر معظم انقلاب بتواند هفته‌ای یک میلیون زائر را میزبانی کند.

تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به این که فضای مسجد مقدس جمکران و حرم اهل‌بیت(ع) انعطاف روحی خاصی در زائران ایجاد می‌کند، تصریح کرد: اگر در تقویت جنبه تبلیغی این مسجد گام برداریم، می‌توانیم تأثیرگذاری بسیار خوبی در روحیات زائرین و عاشقان امام زمان(عج) داشته باشیم.

گفتنی است، مدیران مسجد مقدس جمکران نیز در این دیدار حجت‌الاسلام رحیمیان را همراهی می‌کردند.

