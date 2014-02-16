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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۱۲

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دهمین یادواره 101 شهید تخریبچی گیلان در رشت برگزار شد

دهمین یادواره 101 شهید تخریبچی گیلان در رشت برگزار شد

رشت – خبرگزاری مهر: دهمین یادواره 101 شهید تخریبچی گیلان با حضور حضرت آیت الله موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و امام جمعه موقت تهران در رشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم باشکوه که عصر یکشنبه در مهدیه رشت برگزار شد دبیر برگزاری یادواره های شهدای تخریب استان افزود: تجلیل از شهدای تخریب، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و مایه بقای انقلاب اسلامی است.

مهدی رجبی مراد افزود: به برکت شهیدان امروز ایران اسلامی در عرصه های ملی و بین المللی بر قلل رفیع  افتخار ایستاده است.

وی اظهارداشت:  تکریم و تعظیم از مقام شامخ شهیدان یک وظیفه و ضرورت غیر قابل انکار است.  

دبیر  برگزاری یادواره  های شهدای تخریب گیلان از حضور گرم تمامی اقشار مردم در این محفل الهی و معنوی تقدیر و تشکر کرد و گفت: شهدا تا ابد نام و یاد پر افتخارشان بر صفحه سفید روزگار و در تاریخ اندیشه ها با عزت و عظمت باقی خواهد ماند.

وی در ادامه اظهار امید واری کرد: همرزمان شهید در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با پاسداشت واقعی ارزش ها، اهداف متعالی نظام اسلامی و با عمل به دستورات الهی و منویات مقام معظم رهبری الگوی شایسته برای جوانان و همه آحاد ملت باشند.

به گزارش خبرنگار مهر،  جلد سوم کتاب " ستارگان معبر عشق " با حضور حضرت آیت الله موحدی کرمانی، استاندار گیلان و خانواده های معظم شاهد و ایثارگر رونمایی شد.

 این مجموعه با همکاری هیئت همرزمان شهدای تخریب گیلان، جامعه نویسندگان، پژوهشگران استان و همچنین از سوی محمدرضا بینش‌ برهمند تدوین شده است.

کد مطلب 2237582

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