  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۱۰

حجت الاسلام گودرزی:

طرح آرامش بهاری در امامزادگان(ع) بروجرد طی ایام نوروز اجرا می شود

طرح آرامش بهاری در امامزادگان(ع) بروجرد طی ایام نوروز اجرا می شود

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بروجرد از اجرای طرح آرامش بهاری در امامزادگان(ع) این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا گودرزی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره اوقاف وامور خیریه بروجرد افزود: طرح آرامش بهاری در قالب برنامه های ستاد نوروزی و خدمات دهی به زائران، مسافران نوروزی و راهیان نور در امامزادگان(ع) بروجرد اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح آرامش برای سومین سال در بروجرد اجرا می شود، تصریح کرد: این طرح برای این است که مردم در پناه امامزادگان(ع) با آرامش و تبرک گرفتن از فضای معنوی این امامزادگان سال خود را آغاز کنند.

وی افزود: در ایام نوروز زائرسراهای امامزادگان(ع) به صورت شبانه روزی آماده پذیرایی از مسافران و مهمانان نوروزی هستند.

حجت الاسلام گودرزی ادامه داد: در این راستا محل امامزادگان(ع) از وجود زباله پاکسازی، سرویس های بهداشتی ترمیم و بازسازی  و همچنین در محل آنها نگهبان مستقر خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین برای استقرار و اسکان مسافرین نوروزی پارکینگ مخصوص در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بروجرد افزود: تصمیم گرفته ایم امسال در فضاهای بقاع متبرکه برای استقرار مسافران نوروزی چادرهای ویژه به آنان اعطاء شود.

وی تصریح کرد: در محوطه امامزاده جعفر(ع) با سه هزار مترمربع سنگفرش نزدیک به 25 تخته چادر در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: همچنین تعداد 25 چادر در امامزاده ولیان برپا خواهیم کرد تا مسافران بتوانند به نحو احسن از فضای امامزاده استفاده کنند.

حجت الاسلام گودرزی افزود: برای پذیرایی از مسافران نوروزی خادمین امامزادگان(ع) دوره های آموزشی لازم را فرا گرفته اند تا مبادا مسافران در ایام نوروز با مشکل مواجه شوند.

وی تصریح کرد: امسال بنرهای حاوی زیارت نامه ویژه امامزادگان(ع) در محوطه آنان نصب خواهد شد تا مردم در مواقع حضور بتوانند آن را قرائت کنند.

وی یاد آور شد: امامزادگان(ع) از 28 اسفند ماه سال جاری تا 15 فروردین ماه 93 به صورت 24 ساعته باز بوده و آماده پذیرایی از مسافران نوروزی هستند.

کد مطلب 2237586

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها