دستاوردهاي توافقنامه ژنو به نسبت امتيازهاي داده شده ناچيز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسين صفار هرندي عصر يكشنبه در جشن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: بر خلاف برخي گفته ها در توافقنامه ژنو هيچ گونه خيانتي از سوي مذاكره كنندگان هسته اي ايران انجام نشده است.

وي افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامي خود حامي اصل مذاكره هستند و هيچ گونه مخالفتي با انجام مذاكره در بخش هاي مختلف ندارند و در زمينه مذاكرات هسته اي نيز از تيم مذاكره كننده حمايت كرده و آنها را فرزندان انقلاب دانستند.

صفار هرندي اضافه كرد: در مجموع در مذاكرات هسته اي ژنو خطوط قرمز نظام از سوي تيم هسته اي رعايت شد اما بايد قبول كرد كه در اين مذاكرات شان نظام اسلامي به خوبي رعايت نشد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اين كه در توافقنامه هسته اي ژنو خطوط قرمز نظام رعايت شده اما دستاوردهاي آن به نسبت امتيازهاي داده شده ناچيز است، تصريح كرد: تيم مذاكره كننده هسته اي ايران بايد سعي كنند در مذاكرات نهايي مواردي كه مورد غفلت واقع شده و نيز بخش هايي را كه از دست داده ايم را احيا كند.

به گفته وي تيم مذاكره كننده هسته اي ايران مي بايد در گام هاي بعدي خود بهتر از گذشته از حقوق هسته اي ملت ايران دفاع كند و در مذاكرات نهايي صبورتر عمل كند.

راهپيمايي 22 بهمن پاسخ اهانت آمريكا بود

صفار هرندي در بخش ديگري از سخنان خود به حضور گسترده مردم ايران در راهپيمايي روز بيست و دوم بهمن ماه، سالروز پيروزي انقلاب اسلامي پرداخت و گفت: در اين روز ملت ايران پاسخ حماقت ها و اهانت هاي سران آمريكا را با حضور پرشور و حماسي خود دادند.

وي با بيان اين كه حضور كم نظير مردم ايران در راهپيمايي بيست و دوم بهمن ماه امسال و فريادهاي كوبنده مرگ بر آمريكا در واقع پاسخ به اهانت هاي سران آمريكا بود، اظهار داشت: ملت ايران با اين حضور خود كه به صورت تلافي جويانه انجام شد به دشمنان نشان دادند كه همه آنها فارغ از هر گونه تفكر در برابر دشمنان هماهنگ و متحد هستند.

دولت يازدهم نسبت به عملكرد دولت قبل ناسپاسي نكند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با بيان اين كه اقدامات خوب از جانب هر كس و هر دولتي كه انجام شود شايسته قدرداني است، اظهار كرد: متاسفانه در دولت يازدهم موج انتقاد نسبت به عملكرد دولت هاي نهم و دهم با تخريب همراه شده در حالي كه همه مردم در جريان فعاليت ها و اقدامات كم نظير دولت احمدي نژاد هستند.

صفار هرندي عنوان كرد: دولت يازدهم در زمينه اجراي طرح هاي بزرگ، محروميت زدايي از روستاها، اجراي پروژه هاي عمراني و ... كارنامه درخشاني دارد و نمي شود تمامي اقدامات اين دولت ها را ناديده گرفت.

به گفته وي در دولت يازدهم آن چنان از دولت احمدي نژاد انتقاد مي شود كه گويي دولت هاي نهم و دهم انقلاب اسلامي را به عقب برده است.

صفار هرندي تصريح كرد: البته دولت احمدي نژاد در بخش هايي داراي اشكال بود اما نبايد دولت يازدهم نسبت به عملكرد دولت پيش ناسپاسي كرده و آن را تخريب كند.

وي اظهار كرد: دولت تدبير و اميد آن قدر كه از دولت محمود احمدي نژاد انتقاد مي كند به جاي آن بيايد و به مردم بيان كند كه در اين مدت كدام كار بزرگ را انجام داده است.

صفار هرندي اضافه كرد: دولت يازدهم مي خواست يك كار بزرگ بكند و آن هم توزيع سبد كالاي رايگان در بين مردم بود اما همه ديدند كه در همين مورد هم چندين نفر در زير دست و پا له شدند.

به گفته وي اين گونه نيست كه دولت مردان دوره هاي نهم و دهم همه شماري بي سواد بودند كه كاري را نمي توانستند انجام دهند بلكه آنها نيز از همان دانشگاه هايي مدرك گرفته بودند كه دولت مردان تدبير و اميد گرفته اند اما اشكال و اشتباه در عملكرد هر دولتي وجود دارد و همه بايد سعي كنيم با انتقاد منصفانه زمينه پيشرفت كشور را فراهم كنيم.