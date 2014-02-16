70 هزار اصله نهال در دامغان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی بهاور بعد از ظهر یکشنبه در سومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته گرامیداشت منابع طبیعی شهرستان دامغان با اشاره به توزیع 70 هزار اصله نهال از نوع کاج، سرو، اقاقیا، ون و زیتون در این شهرستان اظهار داشت: سال گذشته 68 هزار اصله نهال مثمر، غیر مثمر و زیتون در بین شهروندان توزیع شده است.

وی همچنین از توزیع دو هزار اصله نهال رایگان در بین نمازگزاران جمعه شهرهای دامغان، کلاته رودبار و دیباج طی هفته منابع طبیعی خبر داد و افزود: مشارکت مردمی و همراهی دستگاه های اجرایی برای بهتر برگزار شدن هفته گرامیداشت منابع طبیعی ضرورت دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان تصریح کرد: ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی و درختکاری در بین اقشار مختلف جامعه از اهداف اصلی برگزاری هفته منابع طبیعی است با مشارکت فعال آحاد جامعه محقق خواهد شد.

بهاور گفت: امیدواریم بتوانیم با مشارکت و همراهی اعضای ستاد هفته گرامیداشت منابع طبیعی، شهرداری ها، جهاد کشاورزی بتوانیم برنامه های خوبی را در سطح شهرستان برگزار کنیم.

جلب مشارکت تشکل های غیر دولتی و اقشار تأثیرگذار در اجرای برنامه های هفته منابع طبیعی، تأکید بر مستند سازی و انعکاس مطلوب فعالیت های انجام شده در قالب گزارش های خبری، حضور فعال کارشناسان منابع طبیعی در سطح مدارس در راستای تفاهم نامه مشترک با آموزش و پرورش و حضور پر شور و فعال پرسنل اداره منابع طبیعی در نماز عبادی سیاسی جمعه و اهداء خون در یکی از روزهای هفته منابع طبیعی از مهمترین نکات قابل طرح در این جلسه بود که بر اجرای آنها تأکید شد.

در این جلسه هر یک از اعضاء و شرکت کنندگان به بیان دیدگاه ها، نقطه نظرات خود در جهت هر چه بهتر برگزار شدن هفته گرامیداشت منابع طبیعی پرداختند.

هفته گرامیداشت منابع طبیعی با شعار "منابع طبیعی با مردم برای مردم" از 15 تا 21 اسفند ماه است.