قاچاق سوخت به کشورهای همسایه حرام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور ظهر یکشنبه در نخستین همایش بزرگ صیادان و لنجداران آبادانی ایثارگر در طول هشت سال دفاع مقدس در محل سینما نفت آبادان افزود: تدبیر سپاه در برگزاری چنین همایشی ستودنی است و باید این حرکت به گوش همگان برسد.



وی اظهار کرد: صیادان و لنج‌داران در هشت سال دفاع مقدس تکلیفشان را به خوبی ادا کردند و علاوه بر تامین رزق و روزی خود جهت رونق اقتصادی کشور و استان نیز کوشیده اند.



حجت الاسلام ابراهیمی پور تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس و به ویژه در جریان شکست حصر آبادان صیادان و لنج‌داران وظیفه خود جهت رساندن مهمات به رزمندگان را به نحو مطلوبی به انجام رساندند و امروز نیز به فراخور مسئولیتمان شرعا مسئول هستید تا علاوه بر تامین نیازهای خود نیازهای شهرستان، استان و کشور را نیز تامین کنید.



امام جمعه آبادان یادآور شد: دیروز اگر در هشت سال دفاع مقدس جهاد می کردید امروز با بردن لقمه حلال بر سر سفره هایتان جهاد می کنید، امروز صیادان و لنجداران باید بازار اقتصادی آبادان را رونق بدهند و بی تفاوت نباشند.



حجت الاسلام ابراهیمی پور گفت: باید با آگاهی و بصیرت به کشور خدمت کنید و جلو برخی از سوء استفاده ها را بگیرید، آن کسی که سوخت کشور را به عنوان صید و صیادی بگیرد و به سایر کشورها بفروشد این ظلم به کشور است، این لقمه حرام است و باید در دنیا و آخرت پاسخگو باشد.



وی افزود: لنجداران و صیادان باید در مقابل دیگران و سرمایه ملی حساس بوده و احساس مسئولیت کنند. باید بازار آبادان از انواع ماهی و میگویی که می گیرد رونق بگیرد.



حجت الاسلام ابراهیمی پور اظهار کرد: دولت و دولتمردان و نظام باید زمینه فعالیت و خدمت را برای این قشر زحمتکش مهیا کند و شما هم باید دست به دست هم داده و در این عرصه فعالیت کنید.



وی تصریح کرد: دیروز رزمندگان به فرمان امام جانشان را در راه دفاع از ارزشها، نظام و میهن نثار کردند و امروز که دوران سختی وتحریم و توطئه از سوی دشمن است وظیفه ما سنگین تر خواهد بود.



امام جمعه آبادان با بیان اینکه تکلیف امروز ما در قالب اقتصاد مقاومتی نمود پیدا می کند، یادآور شد: این بدان معناست که هر کسی باید وظیفه اش را بداند و آن را بحو مطلوبی به انجام برساند، مردم و مسئولان باید دست در دست هم داده و در ایجاد امنیت در شهر بکوشند.



حجت الاسلام ابراهیمی پور یادآور شد: نباید قیمت ماهی عرضه شده در بازار آبادان این نعمت الهی که به برکت حضور شما در دریا بر سر سفره های مردم می آید از سایر شهرها گرانتر باشد.



وی با اشاره به نقش جدی و ارزنده صیادان در تامین بخشی از مایحتاج روزانه مردم گفت: باید مراقب بود تا وظیفه ای راکه بر عهده دارید به نحو مطلوبی به انجام برسانید.



حجت الاسلام ابراهیمی پور افزود: وظیفه امروز شما کمک به اقتصاد منطقه و کشور است که در این راستا باید از توان شماها در این زمینه استفاده کرد.

