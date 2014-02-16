به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله اکبر هاشمي رفسنجاني عصر امروز در دیدار رئیس مجلس سودان، با اشاره به سوابق همکاری دو کشور گفت: زمینه های همکاری و ظرفیت های ایران و سودان بسیار زیاد است و باید برنامه ریزی شود.

وی حرکت جدید دولت سودان برای گفتگو با گروه های مخالف را فرصتی مغتنم برای مردم سودان دانست و گفت: حق مردم سودان است که در محیطی آرام زندگی کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سودان را کشور بزرگی در جهان اسلام خواند و گفت: وحدت همه گروه های سودانی می تواند نقشه های دشمنان مردم را خنثی کند و اگر عمیقاً به وحدت توجه می شد، شاهد تجزیه سودان نبودیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی مجموعه کشور های آفریقا را برای هرگونه تحولات اقتصادی در جهت افزایش یرخورداری مردم از زندگی بهتر، مستعد دانست و گفت: در سفرم به چند کشور آفریقایی ظرفیت هایی دیدم که اگر درست مدیریت شود، باعث تغییرات جدی در وضع زندگی مردم خواهد شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکر از پیام و سلام عمر البشیر و ملت سودان، گفت: سلام مرا به دولت و ملت سودان برسانید و بگویید جمهوری اسلامی ایران به ملت و کشور سودان علاقمند است.

فاتح عزالدین المنصور نیز در این دیدار با تبریک سی و پنجمین سال پیروزی انقلاب، ایران اسلامی را نقطه امید ملت های ستمدیده دنیا و باعث دلگرمی جهان اسلام خواند و گفت: از دولت جمهوری اسلامی به خاطر مواضع عاقلانه در مسائل جهانی، منطقه ای و سودان تقدیر و تشکر می کنیم.

رئیس مجلس سودان با یاد آوری خاطرات سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی به قاره آفریقا و کشور سودان، گفت: با تمام وجود خواستار گسترش روابطی هستیم که جنابعالی پایه گذاری کرده بودید.

وی سودان را هم پیمان راهبردی جمهوری اسلامی دانست و گفت: به خاطر امکانات فراوان دو کشور، به دنبال تقویت روابط اقتصادی هستیم.

فاتح عزالدین المنصور افزود: تدبیر و حکمت، حکم می کند که کشور های اسلامی به دنبال سازمان هایی برای حفظ و تقویت منافع مسلمانان باشند.

رئیس مجلس سودان با اشاره به سوابق انقلابی و مسئولیت های آیت الله هاشمی رفسنجانی در انقلاب اسلامی، گفت: تجربه های جناب عالی سرمایه ای برای جهان اسلام است و ملت و دولت سودان ارزش والایی برای این سرمایه قائل هستند.

وی با اشاره به اختلافات داخلی سودان گفت: به دنبال یک توافق ملی بر اساس مذاکره با همه جریان ها هستیم و حتی جنوب سودان هم می تواند در گفتگو ها شاهد ثبات آرامش باشد، چون به تفاهمات دوطرفه پایبند هستیم.