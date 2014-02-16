محکومیت 320 میلیونی عامل قاچاق پوشاک خارجی در تعزیرات حکومتی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا عزیزپور، افزود: عامل قاچاق 314 ثوب انواع پوشاک و البسه خارجی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان محکوم شد.

وی اظهار داشت: مبنی بر کشف مقدار 314 ثوب انواع پوشاک و البسه خارجی از یک دستگاه خودرو باری خاور و شکایت گمرک ، شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان عامل قاچاق این کالاها را علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت مبلغی بالغ بر 320 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم نمود.

چهار دوره آموزشی در منطقه شمالغرب برگزار شد



چهار دوره آموزشی با عناوین سیستم اعلام اطفاء حریق، Wincc، CMMS و حفاظت فیزیکی مدرن در منطقه شمالغرب برگزارشد.

مسئول آموزش منطقه گفت: در دوره آموزشی اطفاء حریق، کارکنان با تئوری سیستم های اعلام و اطفاء حریق، راه اندازی و عیب یابی آن، آشنایی با نحوه کارکرد این سیستم ها و همچنین بررسی استانداردهای آتش نشانی آشنا شدند.

رجب خدایی گفت: این دوره آموزشی طی سه روز برگزار گردید و با استقبال مطلوب کارکنان همراه بود.

وي برنامه نویسی PLC، آشنایی با برنامه نویسی wincc، دفاع سایبری، دینامیک سازی در wincc، تفاوت PLC و مانیتورینگ را از مطالب عنوان شده در دوره آموزشی wincc عنوان کرد و افزود: این دوره آموزشی دو روزه با حضور 12 نفر از کارکنان منطقه در سالن کنفرانس برگزار گردید.

خدایی همچنین به برگزاری دوره آموزشی CMMS اشاره کرد وگفت: آموزش ماژول word در نرم افزار IPCMMS و سیر تحولات نگهداری و تعمیرات CMMS از جمله مباحث مطرح شده در این دوره آموزشی یک روزه بود.



