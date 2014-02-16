تحرکات دشمنان به خوبی رصد می شود/ ایران قدرت بلامنازع جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید محمد رضا حسینی عصر یکشنبه در جمع پرسنل، مربیان و کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان دامغان به تبیین جایگاه و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی پرداخت و اظهار داشت: حضور ولی فقیه عادل و داشتن ملتی ولایتمدار، با ایمان و حامی نظام دشمنان را به چالش جدی دچار کرده و باعث شکست در برنامه های آنها شده است.

وی با بیان اینکه دشمنان با اعمال تحریم های مختلف خواستند به نظام و ملت ایران فشار وارد آورند، گفت: بدون تردید اقدامات دولت در چارچوب ارزش ها و مصالح ملی دشمنان را با شکست مواجه خواهد کرد.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان دامغان اضافه کرد: دشمنان به این خیال بوده و هستند که می توانند با تنگ کردن عرصه اقتصادی بر ملت ایران به اهدافشان دست پیدا کنند که نمی دانند که ملت ایران در حماسه عظیم دفاع مقدس با روحیه جهادی و شهادت طلبی توانست دشمن را زمین گیر کند و افتخار بسی عظیم را به نمایش بگذارند.

حسینی تصریح کرد: انقلاب شکوهمند ایران دارای دستاوردهای خوب بود که با اتکا به ایمان و تقوای الهی و حمایت ملت و با هدایت های فرمانده معظم کل قوا حاصل شد و ما وظیفه داریم از این دستاوردها به خوبی پاسداری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اعتقاد و ایدئولوژی ملت ایران مهمترین ابزار جهت عقب نشینی دشمن از اهدافش است افزود: مقابله با توطئه های دشمن باید همراه با بصیرت و آگاهی باشد.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان دامغان ایجاد وحدت را مهمترین ویژگی ممتاز انقلاب اسلامی ایران بر شمرد و گفت: ایران در گذشته کشوری سر سپرده و وابسته بود اما انقلاب اسلامی، کشور ما را به قدرت بلامنازعی در جهان تبدیل کرد و این مهم در سایه وحدت و ولایت پذیری به وجود آمده است.