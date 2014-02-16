به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر که امروز یکشنبه با پیروزی برابر لهستان در نخستین دیدار خود در بخش تیمی رقابت‌های جام جهانی ایتالیا وارد 16 تیم برتر این رقابت‌ها شد، دومین دیدار خود را مقابل ایتالیای میزبان برگزار کرد اما در مصاف با این تیم که عنوان قهرمانی المپیک را در اختیار دارد، متحمل شکست شد.پ

کانادا سومین حریف تیم کشورمان در این مسابقات بود. تیم شمشیربازی اسلحه سابر که با ترکیب علی پاکدامن، مجتبی عابدینی، محمد رهبری و محمد فتوحی و با هدایت عبدالحمید فتحی به ایتالیا سفر کرده است، در دیدار با کانادا ضمن ارائه یک بازی نزدیک و پایاپای موفق شد 45 بر 41 به برتری دست یابد. بعد از آن اوکراین که قهرمانی اروپا و جهان را در اختیار دارد به عنوان چهارمین حریف شمشیربازان کشورمان معرفی شد. این تیم اما نتوانست مقابل شمشیربازان ایران نتیجه دلخواه را کسب کند و با نتیجه 45 بر 40 شکست خورد.

بدین ترتیب تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر آخرین دیدار خود در مسابقات جام جهانی ایتالیا را برای کسب یکی از جایگاه‌های نهم یا دهم برگزار کرد. اسپانیا حریف آخر ایران برای کسب یکی از این دو جایگاه بود که تیم کشورمان موفق شد این تیم را هم 45 بر 38 شکست داده و در میان 30 تیم شرکت کننده در جام جهانی ایتالیا به عنوان نهم دست یابد.

این نتیجه در حالی برای تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر رقم خورد که این تیم یک هفته پیش در مسابقات جام جهانی اسپانیا به عنوان دوازدهم دست یافت.

