آموزش پیشگیری از ایدز در کتابهای درسی/ توجه به سلامت معنوی دانش آموزان در دستور کار

محمد چینیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نگاه آموزش و پرورش مبتنی بر آموزش و پیشگیری است، به همین دلیل در تعامل با وزارت بهداشت تلاش کرده ایم از طریق تدوین بروشور و توزیع آن بین دانش آموزان مقطع متوسطه آنها را با این بیماری و سایر بیماریهای واگیردار و راههای پیشگیری از آن آشنا کنیم. ما معتقدیم آموزشهایی که از طریق معلم به دانش اموز منتقل می شود تاثیرگذارتر از آموزشهای دیگر است.

چینیان گفت: آموزش های مربوط به بیماریهای واگیردار به ویزه ایدز علاوه بر بروشور در کتابهای درسی آورده شده است، حتی در کتابهای درسی به دانش آموز آموزش داده می شود که یکی از راههای انتقال ایدز تماس جنسی است که این همه حاکی از آن است که آموزش و پرورش آمادگی کامل برای آموزش روشهای پیشگیری از این بیماری را دارد.

مدیر کل دفتر سلامت آموزش و پرورش درباره تعداد دانش آموزان مبتلا به ایدز و یا خانواده های درگیر این بیماری تصریح کرد: وظیفه ما آموزش است نه آمارگیری. جمع آوری این آمارها برعهده وزارت بهداشت است و باید تعداد بیماران مبتلا را از این وزارتخانه پرسید.

وی ادامه داد: البته آمارها حاکی از افزایش این بیماری است که به همین دلیل نیز آموزش های پیشگیری از آن در کتابهای درسی آورده شده است و از سوی دیگر برای معلمان هم دوره 8 ساعته را پیش‌بینی کرده‌ایم تا اطلاعاتشان افزایش یابد.

چینیان درباره اینکه وزارت بهداشت چندان رضایتی از عملکرد آموزش و پرورش درباره مبارزه با بیماری HIV نداشته است، توضیح داد: بروشورهای لازم میان دانش آموزان 11 استان غربی توزیع شده است و در کتابهای درسی نیز این موضوع نیز آورده شده است.

توجه به سلامت معنوی دانش آموزان

وی در ادامه به اجرای طرح بهداشت یاران با رویکرد سلامت معنوی اشاره کرد و گفت: هدف ما برای دانش آموز، دستیابی به سلامت جسمی، روحی، اجتماعی و معنوی است که در حال حاضر و بعد از آموزش های سلامت جسمی و روحی، آموزش های سلامت معنوی را در دستور کار قرار داده ایم.

به گفته چینیان،در طرح سلامت معنوی، احادیث مرتبط با بهداشت فردی استخراج و سپس از طریق مربیان بهداشت در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.