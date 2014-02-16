بازدید پرستاران ورزشکار سراسر کشور از مناطق جنگی جنوب غرب خوزستان

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز هفتمین دوره مسابقات ورزشی پرستاران سراسر کشور در آبادان گفت: بیش از 600 پرستار ورزشکار حاضر در این مسابقات امروز از مناطق جنگی جنوب غرب خوزستان دیدن کردند.



وی با اشاره به علت انتخاب آبادان به عنوان میزبان مسابقات پرستاران سراسر ایران، افزود: از یک سو فضای فرهنگی، حماسی و ارزشی این شهر و از سوی دیگر معروفیت این شهر در بحث ورزش سبب انتخاب این شهر برای برگزاری این دوره از مسابقات شد.



معاون فرهنگی اجتماعی نظام پرستاری کشور اظهار کرد: میزبانی آبادان تا این لحظه بسیار خوب بوده و امیدواریم که با توجه به هماهنگی های صورت گرفته این روند تا روز اختتامیه وجود داشته باشد.



شریفی مقدم با اشاره به برنامه رقابت های ورزشی سراسر کشور بیان کرد: مسابقات تیمی آغاز شده و رقابتهای انفرادی نیز در روزهای سه شنبه و چهارشنبه همین هفته برگزار می شود.



وی گفت: با هماهنگی های صورت گرفته؛ مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران سراسر کشور از ساعت 9 صبح روز پنج شنبه؛ یکم اسفند ماه در محل سینما نفت آبادان آغاز می شود.



بر همین اساس در روز نخست رقابتهای جشنواره ورزشی پرستاری کشور تیم فوتسال آبادان با نتیجه دو بر یک از سد تیم گچساران گذشت.



در روز نخست مسابقات ورزشی سراسر کشور که در آبادان پی‎‌گیری می‌شود در رشته فوتسال آقایان تیم پرستاری این شهرستان در سالن 17 شهریور آبادان با نتیجه دو بر یک از سد تیم پرستاری گچساران گذشت.



همچنین امروز دیدار خرم آباد و قزوین با تساوی یک بر یک خاتمه یافت، رفسنجان با نتیجه چهار بر دو مغلوب شیراز شد، تهران با نتیجه 6 بر سه ملایر را از پیش رو برداشت، سنندج با دو گل بر ایلام غلبه کرد، ساری در دیداری نزدیک پنج بر چهار جهرم را شکست داد و بالاخره تیم صندوق پرستاری سخاوت نیز پنج بر 6 مغلوب پرستاری فسا شد.



در مسابقات والیبال بانوان نیز تیم‌های مشهد، تهران، شیراز و اصفهان با نتیجه مشابه دو بر صفر به ترتیب بر تیم‌های رفسنجان، آبادان، فسا و شاهرود غلبه کردند.



این دوره از رقابت‌ها در دو سالن 17 شهریور و کوثر آبادان در حال پی‌گیری است.