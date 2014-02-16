2700 کارآموز ازنایی مهارت های فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

عباس شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف آموزش مهارت های فنی و حرفه ای افزایش بهره وری نیروی کار است که مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ازنا در این زمینه همکاری تنگاتنگی با صنایع و مراکز آموزش عالی دارد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری دو هزار و 700 نفر کارآموز در این مرکز آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفته اند افزود: این کارآموزان در رشته های کامپیوتر، برق صنعتی و خودرو، مکانیک خودرو، جوشکاری برق، تاسیسات، پرورش قارچ و کشتکار گلخانه ای آموزش دیده اند.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ازنا با اشاره به اینکه این آموزش ها در قالب آموزش ثابت و سیار، جوار دانشگاه و آموزش در صنایع انجام شده است تصریح کرد: هزار و 200 دانشجو در 11 ماه نخست سال جاری در رشته های مکانیک، برق ، نقشه کشی صنعتی و جوشکاری در این مرکز آموزش های لازم را فرا گرفته اند.

وی با اشاره به همکاری این مرکز در قالب آموزش در صنایع با کارخانه های فروآلیاژ و گداز قطعه کیا اظهار داشت: 540 کارآموز نیز در رشته های کامپیوتر، آتش نشانی، بازرسی جوش و هیدرولیک و پنوماتیک مهارت کسب کرده اند.

شکیبا با بیان اینکه بخشی از فعالیت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای در قالب آموزشگاه های آزاد انجام می شود افزود: در 11 ماه نخست سال جاری دو هزار و 492 نفر در 22 آموزشگاه آزاد این شهرستان در رشته های مختلف آموزش دیده اند.