ادامه محدودیتهای آل خلیفه ضد زندانیان/همبستگی یک مرکز آمریکایی با بحرینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المنامه، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین اعلام کردند: قاضی دادگاهی در بحرین تصمیم به تمدید حبس علی النواخذه نوجوان پانزده ساله بحرینی ساکن منطقه السماهیچ به مدت بیست روز دیگر گرفته است.

این منابع بیان کردند: اتهام نسبت داده شده به این نوجوان حمل بمب آتشزا است.

یوسف المحافظه مسئول پیگیری مرکز حقوق بشر اعلام کرد: نظامیان رژیم بحرین دو نوجوان به نامهای حسین جمیل و محمد الشوفه در منطقه سلماباد را بازداشت کردند.

از سوی دیگر سعید بومدوحه معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: بحرین به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل نکرده است به ویژه که رژیم بحرین افراد کم سن و سال را بازداشت و زندانی می کند.

این درحالی است که منابع وابسته به خانواده صادق الشعبانی اعلام کردند: روز شنبه تماس تلفنی بسیار کوتاه با صادق الشعبانی داشتیم اما نمی دانیم که در کجا نگهداری می شود.

این منابع بیان کردند: شماره تلفنی که با آن تماس گرفته شده گویا متعلق به اداره آگاهی بوده است.

خبر دیگر اینکه محمد الوسطی وکیل زینب الخواجه از فعالان زن بحرینی ضمن اعلام آزادی زینب الخواجه افزود: مدت محکومیت وی در تاریخ 13 فوریه به پایان رسیده است و نگه داشتن وی در زندان اقدامی غیرقانونی محسوب می شود.

از سوی دیگر مرکز همبستگی کارگری آمریکایی با اشاره به دیدار اخیر خود از بحرین از ادامه محدودیتها علیه تظاهرکنندگان خبر داد و افزود: بسیاری از کارگران در معرض بیکاری به سبب شرکت در اعتراضات مردمی قرار گرفته اند.علاوه بر آن معلمان،پزشکان،پرستاران و روزنامه نگاران نیز چنین وضعیتی دارند.

این مرکز بیان کرد: برخی تنها به سبب معالجه زخمی شدگانی که در تظاهرات شرکت کرده اند از کار برکنار شده اند.باوجود این محدودیتها کارگران برای دست یابی به حقوق خود تظاهرات می کنند.

از سوی دیگر محمد المسقطی رئیس جمعیت حقوق بشر بحرین اعلام کرد: زندانیان سیاسی در زندان "جو" به اعتصاب غذای خود ادامه می دهند.علت این اعتصاب برخورد نادرست و تعدی به آنهاست.

این درحالی است که سابین تافمن سفیر آلمان در بحرین خواستار گفتگوی سازنده بحرینی ها شد.