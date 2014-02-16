کتاب " ستارگان معبر عشق " در رشت رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب مزبور عصر یکشنبه در حاشیه دهمین یادواره 101 شهید تخریبچی گیلان در رشت رونمایی شد.

این مجموعه با همکاری هیئت همرزمان شهدای تخریب گیلان، جامعه نویسندگان، پژوهشگران استان و همچنین از سوی محمدرضا بینش‌ برهمند تدوین شده است.

دبیرکل جامعه نویسندگان و پژوهشگران گیلان سرآغاز تالیف مجموعه "ستارگان معبر عشق " را پیشنهاد هیئت همرزمان شهدای تخریب استان مبنی بر تدوین زندگینامه شهدای تخریب‌چی عنوان کرد.

محمدرضا بینش‌ برهمند مجموعه سه جلدی " ستارگان معبر عشق " را دارای بیوگرافی شناسنامه ‌ای و شخصیتی، وصیت‌ نامه، خاطرات، اسناد و مدارک 101 شهید از استان دانست و افزود: برای تالیف جلد‌های اول و دوم این مجموعه با 90 تا 100 نفر از همرزمان و اعضای خانواده‌ شهدا مصاحبه و مراحل تحقیق و چاپ این دو جلد در مجموع دو سال و نیم طول کشید.

وی ادامه داد: مرحله تطبیق تحقیقات با تاریخ وقایع دوران دفاع مقدس از مهمترین مراحل است چون این کار باعث کاهش خطا در تالیف خاطرات و زندگینامه شهدا خواهد ‌شد.

رئیس هیئت مدیره هیئت همرزمان شهدای تخریب‌چی گیلان در دوران دفاع مقدس نیز به شهیدانی که در مجموعه سه جلدی " ستارگان معبر عشق " پرداخته شده است، اشاره کرد و گفت: این شهدا رزمندگان گردان‌ های تخریب لشکرهای 25 کربلا و قدس گیلان هستند.

سرهنگ نادر مرید مشتاق یادآور شد: گردان‌ های تخریب در زمان جنگ ارزش عملیاتی زیادی دارند به همین دلیل در هر لشکر یک گردان تخریب به صورت مستقل و تخصصی وجود داشت و در قرارگاه‌ های سپاه پاسداران در جنوب و غرب کشور با هم هماهنگ می ‌شدند.