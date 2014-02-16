اجرای طرح ایمنی مسافران نوروزی از ۲۷ اسفند در خوزستان

علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سالهاي گذشته اين طرح با عنوان طرح راهنمايي مسافران نوروزي برگزار مي شد كه با بازنگري در اين طرح، با عنوان ايمني و سلامت مسافرين نوروزي تغيير نام یافته است.



خدادادی هدف از اجراي طرح ايمني و سلامت مسافران نوروزي را پيشگيري از تصادفات و داشتن سفري ايمن و سالم در ايام نوروز اعلام کرد و اظهار داشت: اعضاي جوان در این طرح آماده خدمت رساني به هموطنان هستند.



وی بیان کرد: این طرح نوروزی در 22 شهرستان استان خوزستان به صورت همزمان از ۲۷ اسفند ماه ۹۲ تا ۱۵ فروردین ۹۳ برگزار می شود.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان با بیان اینکه شعار طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی امسال «بی گدار به آب نزنیم، ظریف برانیم» عنوان شده است، افزود: در طرح ایمنی و سلامت امسال یک هزار عضو جوان جمعیت هلال احمر خوزستان در 45 پست ایمنی و سلامت مسافران نوروزی مشارکت خواهند داشت.



خدادادی تصریح کرد: هدف این طرح، ارتقا و تغییر نگرش شهروندان برای کاهش رفتارهای پرخطر در مسافرت و افزایش بهداشت جسمی و روانی خانواده ها در طول سفر است.



وی از برپایی تعدادی خیمه نماز در کنار پست های جوانان هلال احمر خبر داد و افزود: در سالهای گذشته، جوانان هلال احمر به راهنمایی مسافران نوروزی نسبت به مبادی و مقاصد سفر، اماکن تاریخی و مذهبی شهر و نقشه خوانی برای مسافران می پرداختند که امسال این طرح به ایمنی و سلامت مسافران نوروزی تغییر نام پیدا کرده است.

