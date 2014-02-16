۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۵۳

ملکی:

99 درصد ولادتهای مازندران در مهلت قانونی ثبت می شوند

چالوس - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال مازندران گفت: در حال حاضر 99.8 درصد ولادت ها و 99.6 درصد وفات ها در استان ،طی مهلت قانونی ثبت می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی عصر یکشنبه در آیین تجلیل از پیشکسوتان ثبت احوال غرب استان در چالوس اظهار داشت: این درحالیست که میزان ثبت ولادتها قبل از انقلاب در مهلت قانونی 50 درصد و ثبت وفات 40 درصد بوده است.

وی اظهار داشت: در گذشته تمامی اسناد با دست نوشته شده و بایگانی می شد ولی اکنون همه به صورت مکانیزه انجام و آرشیو الکترونیکی شده است.

ملکی با بیان این مطلب که کار بزرگ ثبت احوال صدور کارت شناسایی هوشمند ملی  است گفت: در این طرح خدماتی شامل نیاز به  کارت شناسایی، نیاز به عابر بانکهای مختلف، در انتخابات و نیاز به دفتر درمانی و ... را برطرف می کند.

در این آیین از 33 پیشکسوت ثبت احوال تقدیر شد.

