29 هزار مازندرانی راهی سرزمین های نور می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدتقی شاهچراقی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد راهیان نور استان شمار افراد اعزام شده به اردوهای راهیان نور را در سال گذشته بیش زا 54 هزار نفر اعلام کرد و گفت: اعزام کاروانهای راهیان نور امسال از 15 اسفند تا 15 فروردین انجام می شود.

وی از تشکیل کمیته های مختلف برای اعزام ستادهای راهیان نور خبر داد و گفت: کمیته های ترابری، بهداشت و درمان، اعزام و اسکان، بازرسی و ... از جمله کمیته هاست.

استاندار مازندران نیز اجرای طرح راهیان نور را یک برنامه باارزش معنوی و فرهنگی برشمرد و گفت: این طرح سبب آشنایی و انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل های مختلف می شود.

ربیع فلاح جلودار افزود: برای اعزام کاروانهای راهیان نور باید به جنبه های کیفی طرح نیز توجه جدی شود زیرا به تاکیدات مقام معظم رهبری، راهیان نور یک سنت ارزشمند است.

وی اظهار داشت: همچنین باید برای اعزام قشرهای مختلف از جمله دانشجویان و فرهنگیان به اردوهای راهیان نور برنامه ریزی شود و همه باید در ترویج این فرهنگ تلاش داشته باشند.

استاندار مازندران، افزود: فداکاریهای دوران دفاع مقدس تاثیرات درخشانی برجای می گذارد و باید میراث ماندگار راهیان نور ترویج یابد.