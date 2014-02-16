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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۱۴

در گزارش وزیر دفاع در جلسه دولت مطرح شد؛

تاکید بر توسعه سامانه‌های زمین پایه، مکمل فضا پایه و فضا پایه منطقه‌ای

تاکید بر توسعه سامانه‌های زمین پایه، مکمل فضا پایه و فضا پایه منطقه‌ای

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ابتدای جلسه هیات دولت در گزارشی درباره برنامه موقعیت یابی، ناوبری و زمان سنجی ملی جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ بر توسعه سامانه‌های زمین پایه، مکمل فضا پایه و فضا پایه منطقه‌ای تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات دولت عصر امروز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی برگزار شد و مهمترین مسائل و مباحث روز کشور از سوی اعضای دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
در ابتدای جلسه، گزارش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره برنامه موقعیت یابی، ناوبری و زمان سنجی ملی جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ ارائه شد که در آن ضمن بیان رویکردهای ارائه این خدمات در سطح ملی و منطقه‌ای، کاربردهای آن در زمینه علوم زمین شناسی، هواشناسی، پیش‌بینی پدیده‌های طبیعی، بررسی انتشار امواج الکترومغناطیسی و ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه حمل و نقل به ویژه در بخش هوایی و دریایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر توسعه سامانه‌های زمین پایه، مکمل فضا پایه و فضا پایه منطقه‌ای تاکید شد.
 
در ادامه این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.
کد مطلب 2237669

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