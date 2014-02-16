77 واحد مسکن مهر بهزیستی در تایباد واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسین پور عصر یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح این واحدهای مسکونی اظهار کرد: پروژه 77 واحدی مسکن مهر بهزیستی در زمینی به مساحت چهار هزار 100 متر مربع و با زیر بنای کل هفت هزار و 232 متر مربع و زیر بنای مفید 5657.3 احداث شده است.

رئیس اداره بهزیستی تایباد افزود: این واحدها شامل 13 بلوک 5 واحدی و 4 بلوک 3 واحدی جمعا به تعداد 17 بلوک است که 37 واحد آن تک خوابه به متراژ تقریبی 60 متر مربع و 32 واحد آن دو خوابه به متراژ تقریبی هر واحد 80 متر مربع و هشت واحد آن دو خوابه به متراژ تقریبی هر واحد 100 متر مربع است.

حسین پور گفت: تامین منابع مالی ساخت پروژه از محل تسهیلات بانک مسکن به ازاری هر واحد 25 میلیون تومان و مابقی از محل آورده نقدی اعضا تامین شده است و 41 نفر اعضاء تعاونی خانواده های تحت پوشش بهزیستی هستند که 38 نفر آنها از یارانه 4 میلیون تومانی بهزیستی برخوردار شده اند.

در ادامه تهمینه شکیب، مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 3900 مسکن مهر بهزیستی در خراسان رضوی به بهره برداری رسیده است و این واحد های مسکونی از مهندسی خوبی برخوردار بوده و بحث فضا سازی ومناسب سازی مدنظر قرار گرفته است.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی افزود: خراسان رضوی در بحث مسکن مهر از جایگاه خوبی برخوردار نیست چراکه آورده مددجویان استان پایین است و هزینه های مسکن در استان بالا است.

شکیب با اشاره به اینکه آورده مدد جویان ضعیف است، گفت: کمک های بلاعوض فعلا ادامه دارد و انتظار داریم کمک ها بیشتر شود و اعتقاد داریم با توجه به خیرین خوبی که داریم علاوه بر کمک های دولتی کمک های مردمی موثر خواهد بود.

وی در خصوص بیمه مددجویان بهزیستی افزود: برای بیمه کردن مددجویان باید رقم به بیمه پرداخت شود و بهزستی هم در همین راستا کمکی به مدد جو خواهد کرد.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: در دریافت مستمری سیاست بهزیستی این نیست که همه مستمری دریافت کنند و سیاست آن است که مستمری به کسی پرداخت شود که نمی تواند هیچ کاری انجام بدهد.

شکیب افزود: بیش از شانزده هزار و سیصد معلول و ده هزار زن سرپرست خانوار داریم که باید تلاش شود که آنها توانمند کنیم.

عارفی فرماندار تایباد نیز افزود: در بحث مسکن دو پروژه با اهمیت داشته ایم که هر دوپروژه شهرستان به خوبی انجام و بهره برداری رسیده است.