ادامه پیشروی های ارتش سوریه در حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع سوری اعلام کردند: ارتش سوریه موفق به سیطره بر تله الغوالی شرق حلب شده است.

این منابع بیان کردند: ارتش سوریه موفق به تسلط بر روستای شیخ نجار همجوار با شهرک صنعتی در شمال شرق حلب شده است.

المیادین همچنین از بازپس گیری روستای معان در شمال شرق حماه از سوی ارتش سوریه خبر داد.

منابع سوری از انهدام یک محموله سلاح وابسته به گروههای مسلح در حومه دمشق خبر دادند.

از سوی دیگر منابع آگاه به ورود 500 سبد غذایی برای توزیع میان ساکنان معضمیه در حومه دمشق با نظارت هلال احمر سوریه اشاره کردند.