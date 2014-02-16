به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فرهنگی عصر یکشنبه در حاشیه کشف این محموله قاچاق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروی انتظامی تلاش‌های بسیار زیادی در راستای مقابله و مبارزه با قاچاق داشته و کشفیات بسیار خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

وی به برخی اقدامات صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و افزود: با تلاش‌های نیروی انتظامی شهرستان کنگان، یک کامیون کالای قاچاق در کنگان کشف شد.

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان کنگان خاطرنشان کرد: در پی کنترل خودروهای مشکوک به حمل کالای قاچاق ، ماموران گشت به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را بازرسی می کنند.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده از این کامیون، 190 طاقه پارچه خارجی، 406 دستگاه انواع کیس رایانه، 250 دستگاه انواع لب تاپ، 150 دستگاه مانیتور با مارک های مختلف، 145 دستگاه ضبط خبرنگاری از جمله این کشفیات بوده است.

فرهنگی افزود: همچنین از این کامیون 720 عدد انواع میکروفن، 1910 دستگاه انواع هندزفری و تعداد 14 هزار و 578 انواع لوازم جانبی و تجهیزات رایانه کشف شد.