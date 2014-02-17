سهراب سلیمی بازیگر و کارگردان تئاتر درباره فعالیت‌های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: قرار است بعد از تعطیلات نوروز نمایش های «مده آ» و «خرده جنایتهای زن و شوهری» نوشته اریک امانوئل اشمیت را در تماشاخانه باران به صحنه ببرم. این دو نمایش حاصل برگزاری کارگاه آموزشی تئاتر است که مدتی قبل در موسسه باران برگزار کردم. هنرجویان در یک ترم سه ماهه و در 36 جلسه زیر نظر خودم آموزش های مختلفی دیدند و اجرای این دو نمایش در واقع نتیجه این کارگاه آموزشی و حاصل کار این جوانان خواهد بود.

وی افزود: ابتدا نمایش « مده آ» بعد از تعطیلات نوروز و از 15 فروردین ماه با حضور هنرجویان کارگاه به صحنه خواهد رفت. برای اجرا نمایشنامه «مده آ» داریو فو با ترجمه علی امینی نجفی را انتخاب کرده ام که ویژگی هایی از «مده آ» اوریپید و ژان آنوی را در خود دارد اما به شیوه جدیدی نوشته شده است.

سلیمی در پایان عنوان کرد: بعد از اتمام اجرای این نمایش، «خرده جنایتهای زن و شوهری» در تماشاخانه باران اجرا خواهد شد. بازیگر زن این نمایش نیز از میان هنرجویان انتخاب شده است اما بازیگر مرد کار خیام وقار کاشانی خواهد بود. حدود 5 ماه است که با هنرجویان مشغول تمرین این دو نمایش هستم. من از بدو تاسیس موسسه باران با این آموزشگاه همکاری داشتم و هر کمکی که از دستم برامده انجام داده ام. مدتی است که کلاسهای آموزشی تئاتر را هم در این موسسه برگزار می کنم.

سهراب سلیمی در چند سال اخیر چند نمایشنامه از آثار اریک امانوئل اشمیت نمایشنامه‌نویس شناخته شده فرانسوی از جمله «مهمان سرای دو دنیا»، « عشق لرزه»، « نوای اسرار آمیز»، «خرده جنایتهای زن و شوهری» را در ایران اجرا کرد که اجرای این آثار با استقبال روبرو شده اند. این هنرمند در چهار سال گذشته نمایشی را روی صحنه نبرده است.

اریک امانوئل اشمیت نویسنده، نمایشنامه‌نویس و فیلسوف فرانسوی است که نوشته‌های او تاکنون به 43 زبان دنیا منتشر شده و نمایشنامه‌های او در بیش از ۵۰ کشور روی صحنه رفته‌است. وی دکترای فلسفه نیز دارد و چندین جایزه تئاتر مولیر فرانسه، جایزه بهترین مجموعه داستان گنکور، جایزه آکادمی بالزاک همراه بسیاری از جوایز فرانسوی و خارجی از جمله جوایز اهداشده به او هستند.

«خرده جنایات های زن و شوهری» روایت ساده ای از کنکاش یک زوج برای رسیدن به حقیقت وجودی و شخصیت خویش است. در این نمایشنامه زنی که شوهرش مدعی است بر اثر حادثه ای مرموز حافظه اش را از دست داده است، تلاش دارد شخصیت آرمانی ای از خود و شوهرش ارائه دهد اما در نهایت همه چیز بر ملا می شود و...

«مده آ» نیز از آثار کلاسیک و محبوب یونان باستان است که در آن مده آ برای انتقام از همسرش جیسون و به خاطر خیانتی که به وی شده فرزندانش را به قتل می رساند. این نمایشنامه ابتدا توسط اوریپید در قرن پنجم ق.م نوشته شده و در طول سالیان گذشته نمایشنامه نویسان شناخته شده ای همچون ژان آنوی و اقتباسهایی از این اثر نمایشی کرده اند که هر کدام از این آثار تحلیل های روانشناسی متفاوتی در پی داشته است.