سخنرانی سید حسن نصرالله آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان لحظاتی قبل آغاز شد.

دبیر کل حزب الله لبنان قرار است در سخنان امشب خود به تشریح اوضاع داخلی لبنان پس از تشکیل کابینه و نیز تحولات منطقه به ویژه پس از دور دوم مذاکرات ژنو2 بپردازد.