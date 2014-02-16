  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۲۲:۰۴

سخنرانی سید حسن نصرالله آغاز شد

سخنرانی سید حسن نصرالله آغاز شد

سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان لحظاتی قبل آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان لحظاتی قبل آغاز شد.

دبیر کل حزب الله لبنان قرار است در سخنان امشب خود به تشریح اوضاع داخلی لبنان پس از تشکیل کابینه و نیز تحولات منطقه به ویژه پس از دور دوم مذاکرات ژنو2 بپردازد.

کد مطلب 2237679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها