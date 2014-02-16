متخصص ترین افراد در حوزه پژوهش دستگاههای اجرایی لرستان به کار گرفته شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر عصر یکشنبه در جلسه کارگروه پژوهش استان لرستان با بیان اینکه این جلسه به عنوان پیش مقدمه ای برای برگزاری کارگروه با حضور استاندار لرستان برگزار شده است، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که مسائل حوزه پژوهش استان با حضور استاندار لرستان مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در نشست با استاندار لرستان مباحث کلان حوزه پژوهش استان مطرح خواهد شد، بیان داشت: همچنین به منظور ارتقای سطح آگاهی و فعالیت کارشناسان پژوهش دستگاههای اجرایی استان برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

اعتبارات حوزه پژوهش در لرستان مظلوم واقع شده است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان افزود: باید مطلع ترین و متخصص ترین افراد در دستگاههای لرستان در حوزه پژوهش به کار گرفته شوند تا شاهد ارتقا برنامه های پژوهشی در دستگاهها باشیم.

کورانی فر همچنین در مورد پیشنهاد برخی اعضای کارگروه مبنی بر تجمیع اعتبارات پژوهشی نیز بیان داشت: در این راستا موانع قانونی وجود دارد که امکان اجرای آن نیست.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه اختصاص سهم یک تا سه درصدی اعتبارات دستگاهها به حوزه پژوهش و همچنین محل هزینه کرد این بودجه برخی ابهامات وجود دارد، بیان داشت: متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که اعتبارات حوزه پژوهش مظلوم واقع می شود به طوریکه برخی دستگاهها از این اعتبارات برای دیگر مصارف استفاده می کنند.

کمرنگ بودن حضور مسئولان در کمیسیون های تخصصی کارگروه پژوهش

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه نگاه ما به مسئولیت ها یک نگاه اعتقادی است، بیان داشت: در این راستا مسئولان باید به گونه ای عمل کنند که کارها ضایع نشده و کمکاری صورت نگیرد.

کورانی فر با تاکید بر اهمیت حوزه پژوهش ادامه داد: در این راستا از مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی انتظار می رود که در کمیسیون های پژوهشی مشارکت و حضور فعال داشته باشند.

وی عنوان کرد: در این راستا برخی مسئولان و اعضای کمیسیونهای تخصصی ذیل کارگروه پژوهش استان حضور کمرنگی دارند که باید این موضوع رفع شود.

از وضعیت کنونی فعالیت کارگروه پژوهش در لرستان راضی نیستیم

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان همچنین خواستار برگزاری منظم جلسات کارگروه پژوهش استان شد و گفت: این جلسات باید به صورت مستمر و حتی با دستورکارهای جزئی و مشخص برگزار شود.

وی با بیان اینکه باید مشکلات مبتلا به حوزه پژوهش استان در این جلسات مطرح و برای رفع آنها برنامه ریزی شود، یادآور شد: از وضعیت کنونی پژوهش و فعالیتهای صورت گرفته در این کارگروه چندان راضی نیستیم و باید فعالیتها در این بخش ارتقا یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه اگر دنبال بهره وری و توسعه هستیم باید به طور جدی کار و برنامه ریزی کنیم، یادآور شد: پیش بردن برنامه های کارگروه پژوهش استان نیازمند دقت بالا، سرعت، انرژی و ظرفیت مضاعف است.