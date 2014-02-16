یادواره 158 شهید اصناف شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه دامغان در گردهمایی بسیجیان دامغان گفت: امروز مردم ايران با تجربه 35 ساله بيشتر از هميشه استكبار و توطئه‌هاي آنها را مي‌شناسد و با بصيرت در مقابل دشمني‌هاي استكبار ايستاده است.

حجت‌الاسلام مهدي مقري بيان كرد: رويارويي اديان الهي و استكبار هميشگي بوده است و در طول تاريخ استكبار با انواع روش‌ها در مقابل اديان الهي ايستاده است.

وي افزود: استكبار زماني به نام فرعون با اسلام و دين الهي مبارزه مي‌كرد و استكبار جهاني امروز به نام آمريكا و صهيونيسم با اسلام در ستيز است.

مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه دامغان گفت: مردم ايران با انقلاب خود در سال 57 و رأي به اسلام اين دين الهي را زنده كردند.

مقري بيان كرد: انقلاب اسلامي مردم ايران زماني رخ داد كه شرق و غرب با نظريه‌هاي كمونيسم و ليبراليسم بر جهان حكومت مي‌كردند و در جنگ سرد به سر مي‌برند.

مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه دامغان افزود: از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي استكبار با انواع جنگ‌ها و دشمني‌ها در مقابل ما قرار گرفته و تاكنون اين دشمني ادامه دارد.

نشست بصيرتي بسيجيان دامغان برگزار شد

استاد حوزه علميه دامغان در نشست بصيرتي كه با حضور بسيجيان در پايگاه ريحانه الرسول دامغان برگزار شد، گفت: جهان بايد بداند كه ملت مسلمان ايران پيرو محض ولايت است و دشمني دشمنان بر وحدت و انسجام ملي را در ايران مي‌افزايد و آنها هرگز از توطئه‌هاي خويش به نتيجه‌اي نخواهند رسيد.

حجت‌الاسلام محمد رستميان بيان كرد: آرم حك شده بر روي پرچم مقدس ايران بسيار ارزشمند است و كشور ايران حرمت و عزت خود را از اين نام به دست آورده است.

وي افزود: ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي كشوري وابسته بوده و بيگانگان عزت و شرف ما را زير سؤال برده بودند.

استاد حوزه علميه دامغان بيان كرد:‌ قيام مردم به رهبري امام خميني (ره) براي دستيابي به استقلال و خودكفايي بود كه به ياري خداوند به ثمر نشست.

رستميان در خصوص اينكه آمريكا گفته است ما بايد جمهوري اسلامي ايران را از بين ببريم، تصريح كرد: انقلاب اسلامي ايران تهديد بزرگي براي اين ابر قدرت به حساب مي‌آيد و جمهوري اسلامي ايران آمريكا را در جهان تحقير كرده است.

وي در ادامه سخنان خود به سخن شهيد رجايي اشاره كرد كه آن شهيد بزرگوار به آمريكا گفت: ملت من اجازه نمي‌دهد كه با شما مذاكره كنم و چه امتيازي بالاتر و برتر از اينكه ملت ايران ملتي سربلند و سرافراز است.

یادواره 22 شهید روستای دیزج شاهرود برگزار شد

استاد دانشگاه امام حسین(ع) در یادواره 22 شهید روستای دیزج که به همت پایگاه قمربنی هاشم(ع) حوزه مقاومت بسیج نجف اشرف و با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین در حسینیه روستای دیزج شاهرود برگزار شد گفت: دشمن تمام گزینه‏های روی میز خود را علیه ما به کار بسته است و امروز هیچ گزینه‏ای روی میز ندارد و فقط به گزینه‏های امتحان شده و سوخته خود را سرگرم می‏کند تا تسلای خاطرش باشد.

سردار محمد شعبانی با اشاره به سیره شهدا گفت: شهدا نوع مرگشان را خودشان انتخاب کردند، اگر اکنون می‏بینید اسم هر شهید روی کوچه و خیابان‏هاست به خاطر ین است که راه شهدا را گم نکنیم.

وی افزود: وقتی امام می‏فرماید "عظمت قدرت ایران شهدا هستند" به این خاطر است که اگر تهدیدات امریکا را می‏بینیم و آنها جرأت جمله را ندارند به خاطر شهدا و قدرت آنهاست.

استاد دانشگاه امام حسین(ع) خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب می‏فرمایند "شهدا امامزادگان عشقند که مزارشان زیارتگاه اهل یقین است این از عظمت آنهاست".

وی تصریح کرد: قرن حاضر، عصر غلبه مستضعفان بر مستکبران است، اگر قبل از انقلاب آذربایجان الگوی آنها ستارخان و باقرخان بود، ولی امروز الگو مردم مسلمان ایران شهدای عزیزی که معادلات جنگ را بر هم زده ‏اند قرار گرفته ‏اند.

یادواره 158 شهید اصناف شاهرود برگزار شد

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان در یادواره 158 شهید اصناف که به همت حوزه بسیج اصناف الهادی و با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در حسینیه اعظم مدرسه قلعه شاهرود برگزار شد گفت: دشمنان ما در توهم پیروزی بر انقلاب اسلامی هستند و تاکنون نتوانسته‏اند که پیروز شوند با اینکه تمام گزینه‏های خود را امتحان و نتیجه‏ای نگرفته‏اند.

سردار علی استاد حسینی با اشاره به دشمنی آمریکا گفت: آمریکا از سال 1342 که قیام امام علیه شاه علنی شد، دشمنی خود را با انقلاب اسلامی آغاز کرد و از همان زمان تلاش کرد تا انقلاب اسلامی محقق نشود.

وی افزود: آنها با برنامه‏ریزی و فرستادن مامورین ویژه خود به ایران تلاش کردن انقلاب اسلامی را در نطفه خفه کنند، اما نصرت الهی با ملت ایران یار و همراه بود و این انقلاب پیروز شد.

فرمانده سپاه قائم استان تصریح کرد: فرستاد ویژه آمریکا به ایران با دیدن ارتش گارد شاهنشاهی اظهار کرد که با 80درصد این نیروها امام و انقلاب را از بین می‏بریم و مشکلی نیست.

وی خاطرنشان کرد: آنها پیش‏بینی کرده بودند که در 12 بهمن ماه نمی گذارند امام به تهران بیاید حتی اگر 5 میلیون نفر را هم بکشند این کار را خواهند کرد.

شهرستان شاهرود در دوران دفاع مقدس 158 شهید از اصناف و بازاریان تقدیم اسلام و انقلاب کرده است که از آن حمله می‏توان به علیرضا بیطاری، علیرضا حلوانی، عبدالهادی قرغی، محمدرضا حلوائی و منصور جلالی اشاره کرد.

برگزاری پیاده‏روی و کوهپیمایی دانش‏آموزان بسیجی شاهرود

مسئول روابط عمومی بسیج دانش‏آموزی حوزه مقاومت ایمان گفت: دانش‏آموزان بسیجی واحد پیشگام حسینی شاهرودی حوزه مقاومت ایمان شاهرود پیاده روی و کوهپیمایی تا حرم شهدا گمنام برگزار کردند.

علی عامری گفت: در گرامیداشت دهه مبارک فجر و گرامیداشت یاد و نام شهدا 50 نفر از دانش آموزان بسیجی واحد پیشگام حسینی شاهرودی مسبر پایگاه تا حرم شهدای گمنام در ارتفاعات شاهرود را پیاده روی و کوهپیمایی کردند.

وی افزود: شرکت‏کنندگان با لباس بسیج دانش‏آموزی و بیرق‏هایی با مضامین اسلامی و دینی با پیاده$روی و کوهپیمایی تا حرم شهدای گمنام در ارتفاعات شاهرود با قرائت فاتحه و غبارروبی قبور مظهر شهدا با آنها تجدید عهد و پیمان کردند.

دیدار شورای بسیج دانش‎آموزی شاهرود با خانواده شهید یزدی

شورای بسیج دانش‎آموزی شاهرود با خانواده شهید دانش آموز علیرضا یزدی دیدار کردند.

مسئول بسیج دانش‎آموزی شاهرود در این دیدار که با حضور مسئولان بسیج دانش‎آموزی شاهرود در منزل شهید در روستای دهملا برگزار شد، در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره همه ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی روحیه ایثار و جهاد را در جامعه ما زنده کرد و همین روحیه است که انقلاب اسلامی را تاکنون حفظ کرده و خواهد کرد.

وی افزود: شهدا درس ایثار و فداکاری، بصیرت و ولایتمداری، صبر و استقامت را به ما آموختند و ما نیز تلاش می‎کنیم با حضور جمع خانواده شهدا این فرهنگ را کسب و به دانش‎آموزان جامعه منتقل کنیم.

اسماعیلی تصریح کرد: شمن تلاش بسیار دارد که نسل جوان جامعه را از فرهنگ شهادت و ایثار دور کند؛ چرا که به خوبی می‏داند این فرهنگ سنگر مستحکم دفاعی ملت ما در برابر استکبارجهانی است.

وی خاطرنشان کرد: همه مسئولان بر خود وظیفه و تکلیف می‏دانند تا فرهنگ شهدا را به هر شکل ممکن در جامعه ترویج دهند و از خود شهدا می‎خواهیم ما را در این راه کمک و یاری کنند.

در این دیدار پدر و مادر شهید علیرضا یزدی نیز خاطراتی از شهید بیان نموده و بر ادامه دادن راه شهدا تأکید کردند.

در پایان هدیه‏ای به رسم یادبود به خانواده شهید اهدا و از تلاش های آنان تجلیل شد.

شهید علیرضا یزدی متولد سال 1347 تهران است که در سن 18 سالگی و در عملیات کربلای یک در شانزدهم تیرماه سال 1365 در مهران شربت شهادت را نوشید و در قطعه 53 بهشت زهرا تهران آرام گرفت.

چهارمین یادواره شهدای ورزشکار به میزبانی شاهرود برگزار می‏ شود

مسئول کانون بسیج ورزشکاران شاهرود گفت: چهارمین یادواره شهدای ورزشکار شهرستان شاهرود 29 بهمن ماه در ورزشگاه سرپوشیده تختی شاهرود برگزار می‏ شود.

حسین ناظمی اظهار کرد: در گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی همایش دوچرخه سواری با حضور بیش از 330 نفر از نوجوانان و جوانان شاهرودی برگزار شد.

افزود: این همایش از میدان امام خمینی(ره) تا میدان آزادی شاهرود برگزار و در پایان به قید قرعه به 50 نفر هدایایی اهدا شد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری همایش کوهنوردی بسیج گفت: دو تیم کوهنوردی بسیج ورزشکاران شاهرود به قله پیرمردان طرود و کوه زر دامفان صعود کردند.

ناظمی تصریح کرد: تیم صعود به قله پیرمردان طرود متشکل از 20 خواهر بسیجی هیئت کوهنوردی و تیم صعود کننده به کوه زر دامغان 30 نفر از برادران بسیجی بودند.

مسئول کانون بسیج ورزشکاران با اشاره به فضاسازی مسابقه کاراته کشوری در شاهرود بیان کرد: بسیج ورزشکاران در مسابقات کشوری کاراته خواهران و برادران فضاسازی محیطی این مسابقات و همچنین برگزاری مسابقات فرهنگی را برعهده داشت.

ناظمی تصریح کرد: برگزاری همایش پیاده‏روی هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک شهرستان با حضور بیش از 300 نفر از ورزشکاران خواهر و برادر از هیئت آمادگی جسمانی تا حرم شهدای گمنام در ارتفاعات شاهرود برگزار شد.

طرح سنجش سلامت بسیج در شاهرود اجرا شد

پایگاه حزب الله حوزه مقاومت بسیج مساجد و محلات خاتم الانبیا شاهرود با همکاری بسیج جامعه پزشکی شاهرود طرح سنجش سلامت را در شهرک امینیان شاهرود اجرا کرد.

مسئول روابط عمومی حوزه مقاومت بسیج مساجد و محلات خاتم الانبیا شاهرود گفت: ایستگاه طرح سنجش سلامت با همکاری بسیج جامعه پزشکی شاهرود در منطقه شهرک امینیان شاهرود که از مناطق محروم این شهر می باشد توسط پایگاه حزب الله برگزار شد.

میلاد بوجاری افزود: در این ایستگاه طرح سنجش سلامت برنامه‏هایی شامل فشار خون، قند خون و وزن در محدوده شهرک امینیان شاهرود برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این طرح بیش از 70 نفر از اهالی شهرک به صورت رایگان مورد سنجش سلامت قرار گرفتند که این برنامه مورد استقبال و رضایت اهالی شهرک را فراهم آورد.

مسئول روابط عمومی حوزه خاتم الانبیا تصریح کرد: همزمان با شب پیروزی انقلاب اسلامی رژه موتورسواران و دوچرخه‏سواران در سطح شهر شاهرود به همت پایگاه مقاومت شهید رجایی شهرک شهید رجایی انجام شد.

بوجاری بیان کرد: در این رژه موتوری و دوچرخه سواری بیش از 70 نفر از بسیجیان با لباس بسیجی و پرچم‏های جمهوری اسلامی و حمل پلاکاردهایی در گرامیداشت ایام الله دهه فجر به اجرای مانور در سطح شهر پرداختند.