کسب پیروزی تیمهای رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در مسابقات کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسن زاده عصر یکشنبه در محل دانشگاه آزاد اسلامی در جمع خبرنگاران این شهرستان اظهار کرد: تیم های رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در مسابقات رباتیک کشوری خیام به عناوین دوم و سوم دست یافتند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گناباد افزود: تیم های رباتیک واحد گناباد که از حدود دو سال قبل و با هدف حمایت از دانشجویان مبتکر و خلاق و تقویت استعدادها شکل گرفته است با حمایتی که از ناحیه حوزه معاونت پژوهشی و فناوری و راهنمائی هایی که از سوی اساتید شده است، خوشبختانه تا کنون به موفقیت های چشمگیری دست یافته است.

حسن زاده بیان کرد: تیم رباتیک واحد گناباد در سال گذشته نیز موفق شد در دو دوره مسابقات رباتیک روبولند2013 و رباتیک سبلان عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

وی به مسابقات رباتیک کشوری خیام که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور برگزار شد پرداخت و گفت: در این دوره از مسابقات و در رشته جنگجوی سبک وزن 42 تیم از سراسر کشور شرکت داشتند که دو تیم رباتیک واحد گناباد در این رشته به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کرد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گناباد موفقیت تیم را مرهون تلاش سرپرست و اعضای تیم های رباتیک دانست و افزود: تمامی مراحل طراحی ، ساخت و کارهای مکانیکی روبات ها توسط اعضای تیم و در مجموعه آزمایشگاه ها و کارگاه های برق واحد انجام شده است.

حسن زحمتکش سرپرست تیم های روباتیک واحد گناباد نیز ضمن تشکر از حمایت های رئیس و معاون پژوهشی و فناوری واحد، سطح این دوره از مسابقات را که از 23 تا 25 بهمن ماه در واحد نیشابور برگزار شده است بسیار خوب توصیف کرد و آن را در سطح عالی دانست و به اختلاف امتیاز بالای تیم های رباتیک واحد گناباد از رقبای خود اشاره کرد.