به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجایی یکشنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: کارایی بخش خصوص بیشتر از بخش دولتی است و دولت باید در مناطقی که صرفه اقتصادی دارد به سمت خصوصی سازی حرکت نماید اما در مناطقی که ازنظر زیرساخت‌ها و دوری از مراکز مشکل وجود دارد خود با بخش خصوص مشارکت کنند و پس از راه اندازی به بخش خصوصی واگذار شود.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی افزود: مساله اساسی برای هر کشور توزیع متوازن امکانات است و اگر روند توزیع نامتوازن امکانات ادامه داشته باشد مناطق دور افتاده از جمعیت خالی می‌شوند و ضمن اینکه عدم تعادل در مسائل اقتصادی به وقوع می پیوندد مشکلات امنیتی نیز بوجود می‌آید.

رجایی افزود: قبل از انقلاب اسلامی ۳۰ درصد جمعیت در شهرها زندگی می کردند و مابقی افراد در روستاها زندگی می کردند اما امروز شاهد جمعیت ۷۰ درصدی در شهرها هستیم و یکی از عوامل کاهش جمعیت شهرستان های کوچک و افزایش جمعیت در شهرستان های بزرگ اعطای امکانات است.

وی افزود: زمانیکه افراد به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند چون آن شهرها ظرفیت ندارند حاشیه‌نشینی گسترش می‌یابد و برای مبارزه با حاشیه‌نشینی باید شهرستان‌های مهاجر فرست را آباد نمود و انگیزه و مشوق ایجاد کرد.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین مشکلات مطرح شده در بیشتر روستاهای گناباد، اجرای طرح هادی روستایی، کمبود آب با وجود خشکسالی های پی در پی، گاز رسانی و بیمه روستایی است که با نگاه ویژه مجلس به روستاها و در بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ بندهای مربوط به روستاها با بیشترین آرا به تصویب رسید و طرحی در مجلس مطرح است که یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به درمان و دارو روستائیان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اختصاص داده شود که با اجرائی شدن آن هزینه های درمانی تقریبا به صورت رایگان انجام خواهد شد.

رجایی در خصوص گازرسانی به روستاها گفت: رئیس سازمان گاز خراسان رضوی از انجام مطالعات گازرسانی به روستاهای این بخش خبر داده و قول مساعدت داد که با اخذ اولین بودجه عملیات گازرسانی به این روستاها شروع شود.

وی گفت: مشکلات اقتصادی کشور به زودی مرتفع شود وتوسعه ورزش وتجهیز میادین ورزشی به فراخور جمعیت واستعداد جوانان دررشته های مختلف گسترش می یابد.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش ۱۵ سنتی خوراک پتروشیمی نیز گفت: طبق گزارشاتی که به مجلس از سوی کارشناسان دولتی داده شده بود، حدود5.2 سنت در هر متر مکعب برای گاز پرداخت می شد اما وقتی کالای پتروشیمی به خارج از کشور صادر می شد به قیمت جهانی فروخته و برای صاحبان پتروشیمی که عمدتاً بخشی خصوصی هستند، یک رانتی بوجود می آورد.

رجایی در خصوص فرمول این قیمت گذاری گفت: مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن بازدهی داخلی مصوب کرد قیمت بر اساس اینکه سود سرمایه ارزی ۲۵ درصد کمتر نباشد، قیمت گذاری شود ولی قید کردند از ۱۵ سنت پائین تر نیاید و به همین مبلغ به فروش برسد و اگر سود افزایش یابد، باید حالت شناوری داشته باشد.

وی اظهار کرد: این طرح فرمول پیچیده ای ندارد و باید بازدهی داخلی به ۲۵ درصد برسد که در دنیا سودآوری در واحدهای تولیدی زیر ۱۰ درصد بوده و ۲۵ درصد سود آوری به ارز، خیلی خوب است.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی درباره کاهش ارزش سهام بورس نیز گفت: بورس ایران در مدت ۸ ماه قیمت شاخص های بورس دو برابر شده و این رشد کاذبی است چون در کشور شاهد رشد منفی بوده ایم.

رجایی تصریح کرد: وقتی که سود آوری و بازدهی سهام در دست مردم افزایش پیدا کند، سهام بورس افزایش پیدا می کند بنابراین این افزایش سود به دلیل مسائل روانی و سرمایه های سرگردان و حتی تورم است و شوک و آثار روانی این طرح کوتاه مدت است و با توجه به اینکه قیمتی که در روی کشتی خلیج فارس است از همین فرمول تبعیت می نماید، نباید مشکلی برای سهام بورس ایجاد کند