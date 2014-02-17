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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۴

برهم خوردن تعادل خودورها در مقابل پایانه حمل و نقل بندرعباس/آسفالت سرد علت حادثه

برهم خوردن تعادل خودورها در مقابل پایانه حمل و نقل بندرعباس/آسفالت سرد علت حادثه

بندرعباس - خبرگزاری مهر: تعدادی از خودروهایی که در مسیر جاده "چهچهکور" و در مقابل پایانه حمل و نقل بندرعباس تردد، می کردند، تعادل خود را از دست داده و دچار آسیب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از خودروهایی که از صبح یکشنبه در مسیر جاده "چهچهکور" و در مقابل پایانه حمل و نقل بندرعباس تردد، می کردند، تعادل خود را از دست داده و دچار مشکل می شدند.

براساس اظهارات شاهدان عینی این حادثه که در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان شد، از دست دادن تعادل خودورها در این مسیر به علت ریخته شدن آسفالت سرد در وسط خیابان برای پر کردن چاله های خیابان بوده است.

طبق اظهارات شاهدان عینی حدود 30 خودروی سبک در این محور تعادل خود را طی چند ساعت از دست دادند و با مشکل مواجه شدند.

بر اثر این حوادث به کسی آسیب نرسیده و تعدادی از خودورهای آسیب دیده در این حادثه به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ علی مجیدزاده رئیس پلیس راه هرمزگان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه این حادثه، دارای فوتی و جرحی نبوده، تا کنون اطلاعی از آن ندارم اما پیگیری لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

 

کد مطلب 2237696

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