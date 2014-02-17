دهستانهای فراموش شده البرز مرکزی/ تنها مرکز خدمات کشاورزی بلده در آستانه تعطیلی

به گزارش خبرنگار مهر، بخش بلده و چمستان از توابع شهرستان نور استان مازندران با فقر امکانات و تجهیز مواجه است و پیگیریهای سالیانه اهالی برای رفع مشکلات تاکنون راه به جایی نبرده است.

این منطقه که به گفته اهالی در قرق معادن درآمده است و هیچ نفعی جز آلودگی زیستی و خطرات از فعالیت معادن بیشمار عاید اهالی نمی شود.

ساخت و سازهای بی رویه از یکسو، در آستانه تعطیلی تنها مرکز خدماتی کشاورزی که با یک سرپرست اداره می شود از سوی دیگر سیمای روستایی و کشاورزی منطقه را دستخوش تغییر کرده است.

مشکلات جاده یالرود، گلندرود، نداشتن تلفن و مخابرات، فعال نبودن دامپزشک برای رسیدگی به بیماریهای دامی از دیگر مسائلی است که اهالی بخش بلده و چمستان نور با آن دسته و پنجه نرم می کنند.

محمد نام آور از شورای بخش بلده در گفتگو با خبرنگار مهر با عنوان ایکه، رگ حیاتی بلده جاده است و جاده یالرود - تهران سالیان سال در دست اقدام است و هنوز کاری انجام نشده است گفت: قولهایی برای رفع مشکلات این جاده تفریحی و توریستی داده شد و هنوز عملی نشده است.

وی با بیان اینکه فصل بهار باید در منطقه کار عمرانی شود، اظهار داشت: با توجه به شرایطی آب و هوایی،فصل بهار مناسب اجرای کار است و قبل از آن باید امور اداری انجام شود.

انتقاد از واگذاری معادن به غیربومی ها

وی با اشاره به فعالیت معادن در منطقه از ابراز گله مندی مردم خبر داد و گفت: افراد غیربومی مجوز معادن را اخذ کرده اند و مردم منطقه بهره ای از معادن نمی برند و مردم خواهان آن ههستند تا مجوز بهره برداری به افراد بومی داده شود.

نام آور آموزش شوراها و دهیاران را امری ضروری دانست و گفت: باید آموزشهای لازم به فعالان حوزه های شورایی داده شود تا نسبت به قوانین آشنایی داشته باشند.

وی یادآورشد: ناآگاهی نسبت به قوانین سبب بروز مشکلاتی می شود که باید در این زمینه آموزشهای لازم داده شود.

وی مشکلات مربوط به دامپزشکی را از دیگر مسائل فراروی منطقه بیان کرد و گفت: اغلب خانوارهای بومی منطقه که کشاورز و دامدار بوده که به دلیل نبود دامپزشک در منطقه با مشکلاتی مواجه هستند و نیاز است تا هفته ای یکبار دامپزشک در این بخش حضور یابد.

اخذ سند دغدغه دیگر اهالی

جلال شورای بخش بلده نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گرفتن سند را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: پرداخت 450 تا 600 هزار تومان برای روستایی جهت اخذ سند هزینه سنگین است.

مخابرات نداریم

وی با اشاره به اینکه این بخش با مشکل مخابرات نیز مواجه است گفت: به دلیل آنکه تلفن ثابت در بخش به دلیل نبود زیرساختهای لازم، کارایی ندارد باید برای اقدام تلفن های بی تی اس و موبایل اقدام شود.

وی مسئله زباله را از دیگر مشکلات این بخش تاریخی برشمرد.

محمدرضا رودگر بخشدار بلده نیز گفت: با دمپزشک شهر نور هماهنگی شد تا برای رفع مسائل دامپزشکی منطقه اقدام لازم داشته باشد.

مجوز معادن به افراد بومی داده شود

وی با یاداوری مشکلات معادن خواستار پیگیری مسئولان شهرستان برای رفع آن شد و گفت: مجوز بهره برداری از معادن باید به افراد بومی داده شود و برای حل مشکل زباله نیز یازسنی شود.

رودگر یادآور شد: در حال حاضر هر زمینی که برای دپوی زباله معرفی می کنیم، محیط زیست با عنوان اینکه در منطقه البرز مرکزی واقع شده است، مخالفت می کند.

بخشدار بلده، مشکلات محیط زیستی را از جمله مسائل فراروی شهرک صنعتی بیان کرد و گفت: سرمایه گذار برای شهرک جذب شد ولی محیط زیست مانع می شود.

مرکز خدمات کشاورزی در آستانه تعطیلی

محمدرضا رودگر با بیان ایکه تمام گونه های کشاورزی این بخش از کیفیت بالایی برخوردار است، غفلت از این بخش را از دیگر دغدغه ها بیان کرد و گفت: مرکز جهاد کشاورزی در حال تعطیلی است و یک سرپرست در آن مشغول فعالیت بوده که در شهرستان نور استقرار دارد.

وی از رئیس جهاد کشاورزی استان خواستار پیگیری موضوع شد.

رضا دلدار بخشدار چمستان نیز به خبرنگار مهر گفت: برای رفع مشکلات باید راهکار داده شود و برنامه عملیاتی برای حل مسائل تدوین شود.

وی یادآور شد: به دلیل عدم مدیریت، به مشکلات رسیدگی نمی شود و سبب می شود تا در مواقع بحران، هزنیه ها چند برابر شود.

مشکل ساخت وسازهای غیرقانونی

وی ساخت و سازهای بی رویه و غیرمجاز را از دیگر مسائل برشمرد و از سازمان همیاریها و شهرداریهای استان انتقاد کرد و گفت: هکتار هکتار مجوز صادر می شود و عوایدی نفع مردم منطقه نمی شود.

محمدی رئیس شورای بخش مرکزی نیز گفت: جاده محور گلندرود حادثه آفرین است و اگر معدن منطقه ترمیم و مرمت نشود، منجر به بروز تلفات جانی در این محور توریستی نیز خواهد شد.

گازرسانی خواسته اهالی میانبند

وی نبود گازرسانی به میان بند را از دیگر دغدغه های مردم بیان کرد و گفت: راه اندازی اورژانس 115 در منطقه نیز از جمله خواسته هاست.

وی با بیان اینکه مردم از فعالیت معادن و واگذاری آن به افراد غیربومی گله مند هستند،خواهان توجه ویژه مسئولان برای رفع مشکلات شدند.

کمبود امکانات و تجهیزات راهداری نیز از دیگر مشکلاتی است که خدمات رسانی به مناطق بلده و چمستان شهرستان نور را پردغدغه کرده است.