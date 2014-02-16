تالار حافظ شیراز میزبان "گروه آوازی تهران"/ خاطراتی که قطعات ماندگار موسیقی جهان زنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اجرای برنامه های دهمین جشنواره موسیقی فجر در شیراز، تالار حافظ یکشنبه شب میزبان گروه آوازی تهران شد.

گروهی که تاکنون اجرایی در شیراز نداشتند اما با این وجود تالار حافظ شیراز مملو از تماشاچیانی بود که برای دیدن برنامه این گروه به تالار آمده بودند.

گروه آوازی تهران فعالیت خود را به سرپرستی میلاد عمرانلو در زمستان سال 1384 آغاز کرد. گروه آوازی تهران در اواخر سال 85 سبک جدید خود را با الهام از گروه های اروپایی آغاز کرد و بدین ترتیب آغاز فصلی نو را در موسیقی آکاپلای ایران رقم زد.

در این شیوه موسیقی، هر خواننده ایفای نقش یک ساز را در ارکستر بر عهده دارد که نتیجه آن اجرای کامل قطعات ارکسترال همراه با ایجاد افکتهای صوتی خاص توسط گروه است.

بدین سبب اعضای گروه بدون اینکه سازی به همراه داشته باشند قطعات موسیقی را با دهان اجرا می کردند و در این رهگذر مورد استقبال بسیار زیاد حضار نیز قرار گرفت.

براین اساس اجرای کنسرت این گروه از ساعت 19 شروع شد. بخش اول اجرای گروه آوازی تهران قطعاتی از آلبوم "آکاپلای1 " بود که با تشویقهای مکرر تماشاچیان همراه بود.

قطعاتی نظیر "ساری گلین" که توسط گروه اجرا شد یا قطعه سلام شیراز آنچنان مورد استقبال تماشاچیان قرار گرفت که بارها اعضای گروه را مورد تشویق قرار دادند.

خاطراتی که قطعات موسیقی ماندگار جهان زنده کرد

بخش دوم اجرای این گروه به قطعاتی از موسیقی های جاویدان جهان اختصاص داشت که در آلبوم "آکاپلای2" این گروه نیز قرار دارد.

قطعاتی نظیر موسیقی پدر خوانده، پاپیون، گنجشکک اشی مشی، "خوب، بد، زشت" ، زورو، دلشدگان و... ازجمله قطعاتی بودند که توسط گروه آوازی تهران اجرا شد.

موسیقی فیلم خوب، بد، زشت ازجمله اجراهای خاطره برانگیز گروه بود که با نمایشی کوتاه از رهبر گروه و سایر اعضا جلوه زیبا و جالبی را برای تماشاچیان ایجاد کرد.

رهبر ارکستر در انتهای اجرای موسیقی به مانند فیلم خوب ، بد، زشت از لباس خود هفت تیر تزئینی را خارج و به سایر اعضای گروه شلیک کرد که با این نمایش همراه با اجرای قوی اعضا، تماشاچیان برای دقایق طولانی گروه را مورد تشویق قرار دادند.

موسیقی فیلم "زورو" نیز ازجمله قطعاتی بود که مورد استقبال تماشاچیان قرار گرفت. یکی از اعضای گروه که لباس زورو را نیز بر تن کرده بود همراه دیگر اعضا قطعه زورو را اجرا و در پایان علامت (Z) را برای تماشاچیان ایجاد کرد که بازهم مورد استقبال حضار قرار گرفت.

در نهایت اجرای این گروه آوازی آنچنان با استقبال شیرازیها مواجه شد که اعضای گروه پس از پایان کنسرت، دو قطعه دیگر ازجمله قطعه زنبور عسل را اجرا کردند.