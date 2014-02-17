به گزارش خبرنگار مهر، سعید عبداللهپور شامگاه یکشنبه پس از شکست ذوبآهن مقابل فجر سپاسی شیراز اظهار داشت: وقتی بازی را دست کم گرفتیم، اینگونه میشود؛ قبل از بازی فکر میکردم راحت است و میبریم اما گل بچهگانهای خوردیم و بعد از آن با تلاش نتوانستیم جبران کنیم و اینگونه شد که متحمل شکست شدیم.
وی افزود: ما میدانستیم چند فصل است که فجر ذوبآهن را نبرده اما به هر حال فوتبال است و دیدید که فجر بالاخره در اصفهان مقابل ذوبآهن به پیروزی رسید.
مدافع تیم ذوبآهن با اشاره به شعارهای تماشاگران ذوبآهن بیان داشت: در رختکن همه بازیکنان ناراحت بودند و از شرایط کنونی بسیار ناراحت هستیم و باید فکری به حال خود کنیم.
وی درباره شرایط تیم اصفهانی و بازیهای آینده آن افزود: هر بازی برای ما حکم مرگ و زندگی دارد و باید تعصب خود را بگذاریم تا از حیثیت ذوبآهن و فوتبال خود دفاع کنیم.
دیدار تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و فجر سپاسی شیراز در چارچوب رقابتهای هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر به سود فجر سپاسی شیراز به پایان رسید.
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