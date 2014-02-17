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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۲

سعید عبدالله‌پور:

بازیکنان ذوب‌آهن فجر را دست کم گرفته بودند/ هر بازی حکم مرگ و زندگی دارد

بازیکنان ذوب‌آهن فجر را دست کم گرفته بودند/ هر بازی حکم مرگ و زندگی دارد

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدافع تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: بازیکنان ذوب‌آهن فجر را دست کم گرفته بودند و دلیل اصلی شکست ما مقابل فجر سپاسی نیز همین بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عبدالله‌پور شامگاه یکشنبه پس از شکست ذوب‌آهن مقابل فجر سپاسی شیراز اظهار داشت: وقتی بازی را دست کم گرفتیم، اینگونه می‌شود؛ قبل از بازی فکر می‌کردم راحت است و می‌بریم اما گل بچه‌گانه‌ای خوردیم و بعد از آن با تلاش نتوانستیم جبران کنیم و اینگونه شد که متحمل شکست شدیم.

وی افزود: ما می‌دانستیم چند فصل است که فجر ذوب‌آهن را نبرده اما به هر حال فوتبال است و دیدید که فجر بالاخره در اصفهان مقابل ذوب‌آهن به پیروزی رسید.

مدافع تیم ذوب‌آهن با اشاره به شعارهای تماشاگران ذوب‌آهن بیان داشت: در رختکن همه بازیکنان ناراحت بودند و از شرایط کنونی بسیار ناراحت هستیم و باید فکری به حال خود کنیم.

وی درباره شرایط تیم اصفهانی و بازی‌های آینده آن افزود: هر بازی برای ما حکم مرگ و زندگی دارد و باید تعصب خود را بگذاریم تا از حیثیت ذوب‌آهن و فوتبال خود دفاع کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و فجر سپاسی شیراز در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با نتیجه یک بر صفر به سود فجر سپاسی شیراز به پایان رسید.

کد مطلب 2237709

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