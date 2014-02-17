طراحی پلت فرم جدید خودرو در ایران توسط 3 کشور اروپایی

به گزارش خبرنگار مهر، گلوردی گلستانی در همایش انجمن قطعه سازان گفت: تلاش قطعه سازان کشور این است که پلت فرمی استاندارد برای تولید خودروهای جدید در کشور طراحی کنند تا بر اساس آن، علاوه بر توجه به کیفیت، قیمت خودرو نیز وضعیت بهتری پیدا کند.

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو افزود: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با طرح اولیه این پلت فرم موافقت کرده است و با س شرکت بزرگ از کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه نیز برای طراحی و اجرای این پلت فرم مذاکراتی صورت گرفته است که مقرر شده این سه شرکت که از طراحان حرفه ای دنیا در زمینه خودرو هستند، این طرح را عملیاتی کنند.

وی تصریح کرد: این طرح ظرف دو هفته آینده تقدیم وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد شد؛ این در شرایطی است که وقتی قطعه سازان در طراحی پلت فرم مشارکت داده نشوند، نتیجه این می شود که برخی شرکتهای قطعه ساز که صاحب صلاحیت نیستند، وارد عمل شده و به ساخت قطعات می پردازند که ممکن است از لحاظ کیفی کار مناسبی تحویل داده نشود.

به گفته گلستانی، اگرچه خودروسازان بزرگ دنیا برای کار با ایران اعلام آمادگی کرده اند، اما باید به این نکته توجه داشت که تا زمانی که کانال بانکی باز نشود و تحریم بانک از میان برداشته نشود، اقدام عملیاتی صورت نمی گیرد.

وی به وعده های صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور دولت دهم برای حل بحران قطعه سازان اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه این وعده ها عملیاتی نشد؛ در حالیکه همواره دولت ها تلاش دارند تا برای صنعت خودروی خود حامی باشند و مشکلات آن را در زمان بحران حل کنند.

گلستانی ادامه داد: علاوه بر اینکه این وعده ها عملیاتی نشد، از زمانی که شورای رقابت وارد عرصه قیمت گذاری خودرو شد، کاهش قابل توجهی در ظرفیت تولید شکل گرفت و وضعیت خودروسازان را به لحاظ مالی بدتر کرد.

وی به دولت پیشنهاد داد که اگر مطالبات قطعه سازان را به موقع پرداخت نمی کند، همچون سودهای بانکی که خودروسازان بابت دریافت وام به بانکها می پردازند، برای قطعه سازان نیز مابه التفاوت این دیرکرد لحاظ شود.

هدفگذاری تولید یک میلیون و سیصد هزار دستگاه خودرو در سال 93

همچنین در ادامه این همایش، محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز از اهتمام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حمایت از صنعت خودرو کشور خبرداد و گفت: خوشبختانه دولت یازدهم گام های مناسبی را در زمینه مقررات زدایی برداشته است که آثار مثبتی را در اقتصاد کشور داشته است.

وی افزود: جلسات شورای سیاستگذاری خودرو به طور منظم با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود که در آن، مسائل بی پرده مطرح می شود تا بتوان مشکلات صنعت خودروی کشور را حل و فصل کرد.

به گفته نجفی منش، وزارت صنعت، معدن و تجارت هدفگذاری کرده است تا تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و سیصد دستگاه برسد که البته تولید یک میلیون و صد تا یک میلیون و سیصد هزار دستگاه مدنظر قرار گرفته است، اما رویکرد رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران این است که بتوان یک میلیون و سیصد هزار دستگاه خودرو در سال آینده تولید کرد.

وی اظهار داشت: به این ترتیب، بخشی از ظرفیت خالی کنونی قطعه سازان پر خواهد شد.