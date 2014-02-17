چهلمی که خون ها احیا شد/ جرقه ای که سلسله پادشاهی را به آتش کشاند!

به گزارش خبرنگار مهر، بی شک این روز به عنوان برگی زرین و افتخاری بزرگ در دفتر خاطرات آذربایجان و تبریز ثبت شد، طوریکه هر ساله هزاران نفر از مردم آذربایجان برای گرامیداشت این روز و تجدید بیعت با رهبر انقلاب راهی تهران و بیت رهبری می شوند و با آرمانهای امام راحل (ره) تجدید پیمان می کنند.

این حادثه بی تردید نقطه ی عطف تاریخی در مبارزات انقلابی مردم تبریز بود که باعث شد جرقه ای در دیگر شهرها نیز ایجاد شده و سلسله ی طاغوت را به آتش بکشد.

قیام تبریز تبدیل به یک الگو شد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از فعالین قیام تبریز با بیان اینکه این حرکت انقلابی تبدیل به یک الگو در ادامه جنبش انقلابی آن زمان شد، گفت: این حرکت که به بهانه ی چهلم شهیدان قم شروع شد، باعث شعله ورتر شدن انقلاب در سایر شهرها شد.

حجت الاسلام حسین تقی زاده در خصوص قیام 29 بهمن مردم تبریز و خاطرات آن دوران گفت: 19 دی سال 56 مقاله ای توهین آمیز به مرجعیت در روزنامه اطلاعات چاپ شد که باعث شد مردم شهرهای مختلف مخصوصا طلبه های حوزه علمیه قم به آن اعتراض کنند.

وی با بیان اینکه در اعتراضات مردم قم خیلی ها بی گناه و مظلومانه به شهادت رسیدند، افزود: مردم سایر شهرها برای اعتراض به این کشتار تصمیم گرفتند که مراسم چهلم باشکوهی برای این شهدا برگزار کرده و به خونخواری های رژیم پهلوی اعتراض کنند.

حجت الاسلام تقی زاده با بیان اینکه آذربایجان در طول تاریخ کشور همواره نقش و اهمیت خاصی داشته است، افزود: قرار بود مراسم چهلم در تبریز رنگ و بوی خاصی داشته باشد و ساواک و نیروهای انتظامی کشور هم به این موضوع واقف بودند.

وی با اشاره به اینکه در تبريز قرار بود مردم در مسجد قزللي (ميرزا آقا يوسف مجتهد) تجمع کنند و مراسم چهلم بگیرند، ادامه داد: مسجد در بازار تبریز قرار داشت و برای متفرق کردن مردم جمع شده در مسجد، رئیس کلانتری بازار به مسجد آمد که مردم را به زور متفرق کند ولی نتوانست.

این فعال انقلابی قیام 29 بهمن همچنین با اشاره به اینکه رئیس کلانتری با توهین به مسجد و امام خمینی (ره) باعث شد مردم خشمگین تر شوند، گفت: در این حین جوان رشید و قد بلندی جلو آمد و با رئیس کلانتری درگیر شد که با بی رحمی تمام به شهادت رسید.

با قیام مردم تبریز خورشید انقلاب شروع به درخشش کرد

تقی زاده با تاکید بر اینکه شهادت این جوان باعث شد تا مردم قیام کنند و شعاردهند، افزود: این حركت راه امت اسلامی را به راه خونینی كه در بیش روی داشت پیوند داد و لحظاتی را به دنبال آورد كه از آن خورشید حیات آفرین انقلاب اسلامی شروع به درخشش كرد.

وی با بیان اینکه یک ساعت هم از این قضیه سپری نشده بود که مردم بازار و دانشجویان دانشگاه تبریز هم خبر دار شده و به مسجد آمدند و شهر در یک چشم به هم زدن شاهد تظاهرات چند ده هزار نفری شد، گفت: شاه دستور مستقیم داده بود که مردم سرکوب شوند و شهربانی و ساواک تبریز نیز صدها نفر را کشته و زخمی کرد و البته خیلی ها هم دستگیر شدند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه ساعتی از وقوع این حادثه نگذشته بود که شعارهای درود بر خمینی درشهر طنین انداز شد، ادامه داد: تظاهرکنندگان بر سر راه خود ساختمان حزب رستاخیز ، مجسمه شاه ، سینماها، مشروب فروشی ها ، مراکز فساد ، بانکها و موسسات وابسته به بهائیان را ویران کردند.

تقی زاده با تاکید بر اینکه خشم مردم ولی موجب خسارت به اموال شخصی نشد و تنها اموال دولتی و اموال بهائیان مورد حمله قرار گرفت، افزود: حوالی ظهر آن روز خونین بود که با فرمان مستقیم شاه به جمشید آموزگار نخست وزیر وقت، ارتش با تانک در خیابان ها حضور یافت و اقدام به سرکوب شدید قیام مردم کرده و شهر را در اختیار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه این قیام دستاوردهای زیادی داشت، افزود: وحدت مثال زدنی همه ی اقشار مردم تبریز در این قیام مشهود بود که باعث پیروزی و شعله ورتر شدن حرکت انقلاب شد.

همچنین 29بهمن سال 1356 را دومین حركت گسترده اسلامی و مردمی دانست و گفت: این قیام نقطه بسیار تاثیر گذاری در تاریخ انقلاب شد تا ملت یکی پس از دیگری در سراسر کشور به خیابان ها بریزند و عمر رژیم منحوس پهلوی را در کمتر از یک سال پایان دهند.

رمز موفقیت قیام پیوند ناگسستنی مردم و روحانیت بود

یکی دیگر از فعالان انقلابی قیام 29 بهمن مردم تبریز با اشاره به دستاوردهای این قیام گفت: بیداری مردم سراسر کشور با مشاهده ی ذات شاه و سیاست های او که ابتدا در قم و سپس در تبریز و به تدریج در سایر شهرها اتفاق افتاد.

حجت الاسلام میرزا نجف آقازاده با بیان اینکه رمز موفقیت قیام پیوند ناگسستنی مردم و روحانیت بود، افزود: این قیام از پیش طراحی و برنامه ریزی شده بود و هدف نیز کشاندن مردم شرکت کننده در مراسم چهلم به خیابان ها بود.

وی با تاکید بر اینکه اولین شعار مرگ بر شاه در آن روز و در تبریز شنیده شد، ادامه داد: مردم آذربایجان باز در آن زمان وفاداری خودشان به اسلام و انقلاب را نشان داده و باعث بیشتر شدن حرکت انقلاب در کشور شدند.

این روحانی مبارز با اشاره به اینکه پس از این قیام شاه به ناتوانی کامل ساواک و توان روحانیت اطمینان پیدا کرد، ادامه داد: البته شاه برای حفظ نظم و شورش های احتمالی مردم مقامات امنیتی آذربایجان شرقی از جمله استاندار وقت را برکنار کرد که این نیز باعث نشد تا مردم از حرکت های انقلابی خود سرباز زنند.

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گزارش از محمدرضا علی اشرفی