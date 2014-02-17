صنعت کهن چهارمحال و بختیاری در یک قدمی فراموشی/ صنایع دستی جای خود را به کالاهای چینی داد

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری استانی کوچک در ارتفاعات زاگرس است، اگرچه این استان استانی کوچک نسبت به استانهای دیگر کشور به شمار می رود اما دارای تاریخ، فرهنگ وپتانسیل های غنی است که در کمتر استانهای کشور مشاهده می شود.

استان چهارمحال و بختیاری در حوزه و بخش های مختلفی از قدیم الایام نسبت به استانهای دیگر از امتیاز های بالاتری برخوردار بوده و دارای پیشینه بوده است.

یکی از حوزه هایی استان چهارمحال و بختیاری را استانی پر اهمیت درکشور و جهان جلوه داده است صنایع دستی این استان است.

صنایع دستی این استان که مهمترین آن فرش دستبافت آن است که موجب شده چهارمحال و بختیاری شهرتی جهانی پیدا کند و شهرها و دیار آن به واسطه زنان قالیباف آن در کشورهای اروپایی وآسیایی شناخته شود.

صنایع دستی این استان، فرش دستبافت، قفل سازی، محصولات نمدی، گلیم و جاجیم و... است.

هنرهای صنایع دستی همیشه در اقتصاد یک منطقه نقش تعین کننده ای را دارد و درآمد بسیاری از مردم در مناطق بومی و کمتر توسعه یافته کشور وابسته یه تولید و فروش صنایع دستی است.

شغل نمد مالی و تولید محصولات نمدی شغلی طاقت فرسا و سخت در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که این شغل و هنر یکی از شغلهای قدیمی و تاریخی این استان است.

هنر یا صنعت نمد مالی از کهن ترین صنایع دستی و بومی استان چهارمحال و بختیاری است که به واسطه عدم حمایت و کم توجهی رو به فراموشی است.

نمدمالی جای خاصی در زندگی مردم کوچ نشین و عشایر و نیز در زندگی مردم روستایی استان چهارمحال و بختیاری به خود اختصاص داده است. ویژگی های این محصول از لحاظ انعطاف پذیری در فرم و نقش اهمیت بالایی در زندگی مردم داشته است.

نمد از پشم خالص گوسفند درست می شود و محصولات مختلفی از آن ایجاد می شود.

نمد و نمدمالی در استان چهارمحال و بختیاری به لحاظ بهره‌مندی از بسترها و نیازها از جمله زندگی متکی به دامپروری و چوپانی و نیز کوچ های طولانی؛ اقلیم سرد و کوهستانی؛ وفور ماده اصلی و مورد نیاز نمد، یعنی پشم مرغوب؛ قدمتی بسیار طولانی دارد، اما در سالهای اخیر به لحاظ روی‌گرداندن از زندگی عشایری و چادرنشینی در طیف وسیع؛ بازار سفارشات این محصول کم رونق شده و جز محدود کارگاههای نمدمالی در شهرکرد و بروجن اکثر کارگاههای نمدمالی برچیده شده است.

مناطق عمده نمد مالی استان چهارمحال و بختیاری تنها در دو شهرستان شهرکرد و بروجن آنهم بصورت محدود و پراکنده متمرکز شده است. هم اکنون بسیاری از فروشگاهها و کارگاههای تولیدی به علت نبودن متقاضی خرید و مشتری تعطیل شده اند و بسیاری ازاین فروشگاهها کالای های دیگری همچون کالاهای چینی به علت بازار پسندی می فروشند.

شهر بروجن دومین شهر بزرگ استان و یکی از مهمترین مراکز تولید محصولات نمدی در این استان به شمار می رفته اما هم اکنون کارگاهای تولید محصولات نمدی این شهرستان تعطیل شده و مغازه های فروش محصولات نمدی که در سالهل نه چندان دور تعداد آنها بالای 150 مغازه بوده است هم اکنون به تعداد انگشت شمار رسیده است.

یکی ازفعالان فروش محصولات نمدی در شهرستان بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمد مالی دارای سابقه بالایی در شهرستان بروجن است و از زمانی که من یاد می دهم تعداد کارگاهها و فروشگاههای نمد در این شهر بالای150 بوده است که هم اکنون تعداد آنها به دو الی سه فروشگاه یا کارگاه رسیده است.

حاج بهرام فیروزی اذعان داشت: شغل نمد مالی و تولید این محصول دستی در حال منسوخ شدن است و دیگری کسی علاقه ای نیز به برپا کردن کارگاه و تولید این محصول به علت عدم استقبال و نبود مشتری ندارد.

وی ادامه داد: هم اکنون کسانی که در این شهر مغازه فروش محصولات نمدی یا کارگاه تولیدی دارند اکثرا سالمندان و فعالان قدیمی این هنر هستند و کمتر جوانی در این شغل در حال فعالیت است.

یکی از فروشندگان دیگر محصولات نمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان مشتری و درآمد خود گفت: محصولات نمدی مشتری دیگر ندارد و ما هم اگر مغازه را باز می کنیم به خاطر این است که بیکار نباشیم و هزینه های زندگی ما کم است.

وی تاکید کرد: مشتری محصولات نمدی بسیار کم شده است و بسیاری از روزهای هفته ما اصلا فروش نداریم و فقط برای سرگرمی مغازه را باز می کنیم.

یکی دیگر از فعالان این هنر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تولید محصولات نمدی به واسطه استفاده از پشم طبیعی قیمت بالایی را دراند و این در حالی است محصولاتی از کشور چین در بازار با قیمت پایین عرضه می شود که دیگر کسی سمت محصولات دستی و سنتی نمی آید.

محمدی گفت: باید از هنرمندان نمد مالی حمایت شود و آموزشها و حمایتها برای تولید محصولات مبتنی برسلیقه های امروزی صورت گیرد.

250نفر در استان چهارمحال و بختیاری در شغل نمد مالی فعالیت می کنند

کارشناس صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 250 نفر در استان چهارمحال و بختیاری در شغل نمد مالی فعالیت می کنند.

محمد رضا طاهرپور ادامه داد: محصولات نمدی محصولات مقاوم در برابر شرایط اقیلمی هستند، تغییر فرهنگ استفاده و تغییر شرایط زندگی و شغل ها یکی از عوامل اصلی در عدم استقبال از این محصولات به شمار می رود.

وی گفت: به عنوان مثال در گذشته چوپانان برای مقابله با شرایط سخت اب و هوا از تن پوشهای نمدی در کوهستانها استفاده می کردند و این در حالی است هم اکنون که تعداد چوپانان با توجه به نوع پرورش دامها در فضای بسته کمتر شده و همچنین نوع زندگی ها تغییر یافته است.

وی ادامه داد: بیشتر نمد مالها در شهرستان بروجن فعالیت می کنند و محصولات نمدی به واسطه این که سنتی تولید می شوند و طراحی آنها مطابق با سلیقه های امروز نیست بازار پسندی آنها کم شده است.

کارشناس صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری یاداور شد: در خصوص استفاده از محصولات نمدی باید فرهنگ سازی شود و این مهم اراده و عظم ملی را می طلبد.

طاهرپور اذعان داشت: برای کمک به این هنر باید اعتبارات لازم اختصاص یابد و نمد مالی سنتی به نمد مالی نوین تبدیل شود و محصولات نمدی با طرح ها و سلیقه های امروزی تولید شود تادرآمد مناسب واشتغال پایدار را در پی داشته باشد.