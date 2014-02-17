طرح هادی در 38 روستای شهرستان دشتی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر صالحی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از این طرح‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دشتی دارای 52 روستای بالای جمعیت 20 خانوار است که از این تعداد در 38 روستا تاکنون طرح هادی اجرا شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دشتی به روند اجرای طرح‌های هادی در این شهرستان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در این 38 روستا طرح هادی از یک فاز تا پنج فاز انجام شده است.

وی افزود: بنیاد مسکن در روستای دور افتاده که امکان آسفالت وجود ندارد از مصالح بومی محلی مانند سنگ ورقه ای، سنگ لاشه و در مواردی نیز سنگ فرش بتنی برای رو سازی استفاده می کنند.

اختصاص 60 میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در شنبه و طسوج

صالحی ادامه داد: در سال جاری نیز مبلغ 60 میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در مناطق زلزله زده شنبه و طسوج از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته که هم اکنون پیشرفت فیزیکی این پروژه ها مطلوب است.

وی تصریح کرد: همچنین در همین سال بالغ بر 13 میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی در پنج روستای زیارت ساحلی، محمد آباد، کردوان سفلی و علیا و تلخو اختصاص داده شده است.

صالحی خاطرنشان کرد: تامین اعتبارات به صورت امانی و پیمانی است که در بخش امانی توسط این اداره در روستاهای زیارت ساحلی، محمدآباد، کردوان سفلی و علیا در حال اجرا است و به محض تامین اعتبار قسمت پیمانی پروژه‌ها نیز آغاز خواهد شد.

