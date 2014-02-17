  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۷:۳۲

هفته بیست و یکم بوندسلیگا؛

ولفسبورگ در خانه هرتابرلین پیروز شد/ نورنبرگ از سد آوگسبورگ گذشت

ولفسبورگ در خانه هرتابرلین پیروز شد/ نورنبرگ از سد آوگسبورگ گذشت

هفته بیست و یکم رقابتهای بوندسلیگا آلمان یکشنبه شب با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که طی آن تیم های نورنبرگ و ولفسبورگ مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ولفسبورگ در حضور بیش از 40 هزار تماشاگر ورزشگاه المپیک برلین با نتیجه 2 بر یک میزبان خود هرتابرلین را از پیش رو برداشت. در این دیدار رابین کنوچه (58) و دنیل کالیگوری (78) برای ولفسبورگ گل زدند.

در دیگر دیدار نیز نورنبرگ با تک گل دقیقه 65 یوسیپ سیمونیچ موفق شد میزبان خود آوگسبورگ را از پیش رو بردارد.

جدول رده بندی:
1- بایرن 59 امتیاز
2- بایرلورکوزن 43 امتیاز
3- دورتموند 42 امتیاز
4- شالکه 40 امتیاز
--------------------------------------
16- فرایبورگ 18 امتیاز
17- هامبورگ 16 امتیاز
18- آینتراخت برانشوایگ 15 امتیاز

کد مطلب 2237732

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها