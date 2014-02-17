ولفسبورگ در خانه هرتابرلین پیروز شد/ نورنبرگ از سد آوگسبورگ گذشت

هفته بیست و یکم رقابتهای بوندسلیگا آلمان یکشنبه شب با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که طی آن تیم های نورنبرگ و ولفسبورگ مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.