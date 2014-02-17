ولفسبورگ در خانه هرتابرلین پیروز شد/ نورنبرگ از سد آوگسبورگ گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ولفسبورگ در حضور بیش از 40 هزار تماشاگر ورزشگاه المپیک برلین با نتیجه 2 بر یک میزبان خود هرتابرلین را از پیش رو برداشت. در این دیدار رابین کنوچه (58) و دنیل کالیگوری (78) برای ولفسبورگ گل زدند.
در دیگر دیدار نیز نورنبرگ با تک گل دقیقه 65 یوسیپ سیمونیچ موفق شد میزبان خود آوگسبورگ را از پیش رو بردارد.
جدول رده بندی:
1- بایرن 59 امتیاز
2- بایرلورکوزن 43 امتیاز
3- دورتموند 42 امتیاز
4- شالکه 40 امتیاز
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16- فرایبورگ 18 امتیاز
17- هامبورگ 16 امتیاز
18- آینتراخت برانشوایگ 15 امتیاز
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