برفي كه قرار بود باران باشد مدارس همدان را تعطيل كرد/بارش 20 سانتیمتری برف در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، ورود سامانه بارشی جدید به استان همدان از بعداظهر دیروز با وجود عدم انتظار کارشناسان هواشناسی در استان براي بارش برف و پيش بيني بارش باران، موجب بارش سنگین برف در همدان شد تا جایی که بار دیگر مدارس بسیاری از نقاط و مقاطع تحصیلی در امروز تعطیل گردید.

بر اساس اعلام سازمان آموزش و پرورش همدان مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی و راهنمایی در نواحی یک دو همدان، بهار، کبودرآهنگ، لالجین، گل تپه، قهاوند و مراکز پیش دبستانی وابتدایی در فامنین، رزن،قروه در جزین و سردرود در نوبت صبح امروز تعطیل است.

رئیس پلیس راه استان همدان نیز از باز بودن همه معابر برون شهری و درون شهری برای تردد خودرو ها خبر داد.

محمد خیری عنوان کرد: از دیروز بعداظهر شاهد بارش برف در محورهای مواصلاتی استان همدان بودیم و عوامل این مجموعه با همه تجهیزات خود به یاری خودروهای گرفتار شده در برف رفتند.

وی ادامه داد: عملیات برف روبی از بعداظهر دیروز در معابر برون شهری آغاز شده تا نیمه شب گذشته نیز كه شاهد كاهش بارش بوديم این امر ادامه داشت.

رئیس پليس راه استان همدان با اشاره به اینکه هم اکنون گردنه های همه کسی و اسد آباد خیس، لغزنده و داری مه است، اذعان داشت: هیچ مسافری در راه نمانده است و هم اکنون همه محورها باز است و بدون زنجیر چرخ نیز تردد امکان پذیر است.

خیری اذعان داشت: رانندگان رعایت سرعت مطمئنه را داشته باشند واگر همشهریان سفر غیر ضروری ندارند در محورهای مواصلاتی تردد نکنند.

بارش 20 سانتیمتری برف در همدان

اما بر اساس اعلام سازمان هواشناسی استان همدان بارش سنگین برف در استان به وقوع پیوسته است.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه هم اکنون آسمان استان همدان ابری است و بارش برف که از روز گذشته در برخی نقاط آغاز شده همچنان ادامه دارد، گفت: طی 24 ساعت گذشته در شهر همدان 20 سانتیمتر برف باریده است.

محمد حبیبی ادامه داد: در شبانه روز گذشته شهر رزن با دمای 10 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اسد آباد با سه درجه زیر صفر سردترین شهر استان همدان بوده است.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه دمای همدان شب گذشته به دو درجه زیر صفر رسید، اذعان داشت: دمای حال حاضر همدان یک درجه زیر صفر است که به نسبت دیروز تغییری نداشته است.

وی عنوان کرد: این سامانه بارشی تا ظهر امروز در استان فعال خواهد بود و از بعداظهر امروز شاهد خروج آن از استان خواهیم بود که با خروج آن در چند روز آینده دمای هوا کاهش خواهد یافت.