استبداد و استکبار مهمترین منکر موجود در جوامع هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی در کارگاه آموزشی اعضای ستاد احیاء امر به معروف شهرستان شاهرود که شامگاه یکشنبه در سالن همایش های فرمانداری این شهرستان و با حضور بیش از 120 نفر از اعضای این ستاد برگزار شد با بیان این مطلب که استبداد و استکبار مهمترین منکرات موجود هستند، افزود: به پا داشتن همه واجبات در هر جامعه ارتباط مستقیم با امر به معروف و نهی از منکر در آن جامعه دارد.

وی با اشاره به کلام امام علی (ع) که می فرمایند هدف امر به معروف تلاش برای تداعی کلمه الله در دنیاست، خاطر نشان کرد: قیام امام حسین (ع) نیز از همین جنس است و هدفش از قیام همان اصلاح امت جدش و اقامه فریضه امر به معروف بوده است.

امام جمعه شاهرود با تاکید بر اینکه دینی که در آن نصیحت نباشد دین نیست، تصریح کرد: اگر کسی به گناهی راضی باشد خود گناهکار است اما اگر راضی به انجام آن کار نباشد گناهی برای او نوشته نمی شود.

ترابی در خاتمه با بیان این مطلب که انسانی که امر به معروف می کند به محیط پیرامون خود حساس است و این حساس بودن نشان از زنده بودن است عنوان کرد: برقراری نظم و امنیت عمومی در جامعه وابسته به اقامه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.