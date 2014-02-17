قطب کشاورزی ایلام درگیر مشکلات زیرساختی/ دانشکده کشاورزی دهلران بعد از هشت سال در نقطه صفر

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دهلران با دشتها و زمین های حاصلخیز در قدیم تاکنون قطب کشاورزی استان ایلام بوده و حتی وجود تپه علی کش با 10 هزار سال قدمت و کشف وسایل کشاورزی در آن نشان از قدمت تاریخی کشاورزی در این شهرستان دارد.

این شهرستان مستعد کشاورزی و کشت انواع محصولات کشاورزی است و هم اکنون سالانه بیش از 300 هزار تن انواع محصول کشاورزی در این شهرستان تولید می شود.

شهرستان دهلران قطب تولید گندم، ذرت، هندوانه و دیگر محصولات کشاورزی است و زمینهای حاصلخیز این شهرستان باعث شده رونق کشاورزی در شهرستان شده است.

ظرفیتها و پتانسیلهای شهرستان در بخش کشاورزی آنقدر زیاد است که می توان شاهد تحولی بزرگ در بخش اشتغال و تولید در کل استان بود ولی متاسفانه برنامه ریزی های کلان در این شهرستان به منظور توسعه این بخش صورت نگرفته است.

اکثر زمینهای شهرستان دهلران به صورت آبی کشت می شوند و حتی در فصل تابستان با وجود گرمای 50 درجه شهرستان بازهم کشاورزی در منطقه جریان دارد.

شهرستان دهلران با وجود ظرفیتهای بزرگ در زمینه کشاورزی با مشکلات مهم و زیرساختی در بخش کشاورزی مواجه است که نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

طرح بزرگ توسعه و تجهیز اراضی دشت عباس دهلران در حال اجراست

علی رحمانی مجری طرح توسعه، تجهیزو نوسازی دشت های عباس، فکه وعین خوش به خبرنگار مهر گفت: طرح توسعه، تجهیز و نوسازی دشت های عباس ، فکه وعین خوش یکی از مهمترین طرح های ملی در بخش کشاورزی استان است که به زودی اتمام می شود.

وی بیان داشت: این طرح53 هزار هکتار از زمین های خشک را برای کشاورزی آماده می کند.

رحمانی افزود: اجرای این طرح علاوه بر دو برابر شدن سطح زیر کشت زمین های کشاورزی استان میزان تولید را هم دو برابر می کند.

وی اضافه کرد: در مرحله اول آب دریاچه پشت سد کرخه از طریق 6.5 کیلومتر تونل انتقال آب با ظرفیت 80 متر مکعب در ثانیه از طریق کانال به اراضی دشت های عباس ، فکه وعین خوش منتقل می شود.

رحمانی ادامه داد: در مرحله دوم با اجرای ده ها کیلومتر کانال اصلی در مناطق عین خوش و فکه هم اکنون 290 کیلومتر لوله پلی اتیلن در منطقه فکه در دل خاک جای می گیرد تا آب در آینده نزدیک به زمین های تشنه این منطقه حیاتی دوباره ببخشد.

این مسئول اظهار داشت برای اجرای این طرح مهم دو هزار و 800 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و بانک توسعه اسلامی هزینه شده است.

وی بیان داشت: در نیمه اول سال آینده کل طرح به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: با اجرای کامل طرح توسعه ، تجهیز ونوسازی این دشت ها علاوه بر افزایش سطح زیر کشت اراضی استان ایلام، تولید محصولات کشاورزی در استان هم از یک میلیون تن به دو میلیون تن افزایش پیدا می کند.

عدم وجود صنایع تبدیلی متعدد در شهرستان دهلران

یک کارشناس مسائل کشاورزی در استان ایلام به خبرنگار مهر گفت: شهرستان دهلران به عنوان قطب کشاورزی استان ایلام از مشکلات خاصی رنج می برد.

علی محمدی بیان داشت: یکی از مهمترین مشکلات شهرستان عدم وجود صنایع تبدیلی متعدد در شهرستان با توجه به ظرفیتهای شهرستان است.

وی افزود: شهرستان دهلران در زمینه اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی دارای رتبه نخست استان است.

وی تصریح کرد: ساماندهی نشدن زمین های کشاورزی از لحاظ مالکیت و مازاد، کمبود و ناکافی بودن وام های کم بهره بانکی در بخش های مختلف اعم از سرمایه در گردش، زیرساخت ها و طرح های مرتبط با بخش دام و زراعت و نبود کارت سوخت برای ناوگان و وسایل و تجهیزات موتوری کشاورزی از عمده ترین مشکلات بهره برداران و زارعان دهلرانی است.

وی افزود: این شهرستان بیشتر محصولات کشاورزی را با بهترین کیفیت تولید می کند، اگر صنایع تبدیلی مرتبط با هر یک از محصولات کشاورزی وجود داشته باشد بدون شک از بازده اقتصادی مناسبی برخوردار خواهد بود.

محمدی عنوان کرد: تولید سالانه 90 هزار تن محصول راهبردی و با کیفیت گندم، 70 هزار تن ذرت و بیش از 100هزار تن سبزی و صیفی از نکات مهم و برجسته کشاورزی دهلران است که افزون بر ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی منطقه را در پی دارد.

وی بیان داشت: با توجه به این ظرفیت ها و استعدادها، بخش کشاورزی شهرستان منتظر فرصت های بهتر برای شکوفایی و توسعه به ویژه در زمینه محصول هایی مانند غلات و سیب زمینی و پیاز است و هنوز کارهای بسیاری می توان انجام داد.

این کارشناس اظهار داشت: شهرستان دهلران با این همه گوناگونی تولید محصولات از داشتن صنایع تبدیلی و فرآوری مهم در بخش کشاورزی و دیگر زیرساخت ها محروم است و هنوز بخش عمده ای از زمین های آن از نعمت آب بی بهره است.

دانشکده کشاورزی دهلران بعد از هشت سال در نقطه صفر

یکی از مهمترین مصوبات دولت گذشته در شهرستان تاسیس دانشکده کشاورزی در شهرستان با توجه به ظرفیهای منطقه بوده است ولی بعد از هشت سال این مصوبه در نقطه صفر قرار دارد.

این مصوبه بعد از هشت سال بدون هیچ پیگیری از سوی نهادهای مرتبط در حد تابلو رها شده است و کسی هم مسئولیت آن را قبول نمی کند.

بدون شک تاسیس این دانشکده و علمی کردن کشاورزی منطقه نقش مهمی در توسعه کشاورزی و تحول در اشتغال و توسعه استان خواهد داشت.

نزدیکی به کشور عراق فرصتی برای صادرات محصولات کشاورزی دهلران

یکی از مهمترین ظرفیتهای دیگری که در شهرستان دهلران وجود دارد نزدیکی این استان به کشور با توجه به 220 کیلومتر مرز مشترک است.

از نگاه اقتصادی ایجاد یک بازارچه فصلی در مرز دهلران با میسان عراق به ویژه در فصل برداشت محصولات کشاورزی بسیار توجیه‌پذیر و برای کشاورزان منطقه مخصوصا در جذب ارز بسیار حائز اهمیت است.

محصولات کشاورزی این شهرستان را می توان با برنامه درست نیز از طریق مرز مهران به کشور عراق صادر کرد و یا با ایجاد بازارچه مرزی چم سری در خود شهرستان دهلران راه برای صادرات هموار کرد.