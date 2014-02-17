267پروژه توسط دهیاری ها در قزوین افتتاح شد

غلام طاهرخاني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هر ساله همزمان با فرارسیدن دهه مبارک فجر، تعدادی از پروژه ها توسط دهیاری ها در این ایام به بهره برداری می رسد.

وي افزود: به مناسبت دهه فجر با توجه به اطلاعات اخذ شده از بخشداري ها و فرمانداري هاي استان و بررسي هاي صورت گرفته، تعداد کل پروژه های عمرانی قابل افتتاح در دهیاری های استان 267 پروژه با اعتباري بالغ بر 110 ميليارد ريال بوده است.

بر اساس وظایف دهیاری ها مطابق با اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب 1380 هیئت وزیران و سرفصل های دستورالعمل اجرایی توزیع اعتبارات متمرکز دهیاری های کشور و در راستای وظایف محوله دهیاری ها مبنی بر انجام پروژه های عمرانی و خدماتی در روستاها، دهیاری ها موظف به اجرای پروژه های عمرانی در روستاها هستند که این پروژه ها به لحاظ نوع، شامل بهسازی معابر، احداث ساختمان دهیاری، بهداشت محیط و پسماند، ایمنی و آتش نشانی، ساماندهی گورستان، گلزار شهدا، اماکن ورزشی و فرهنگی، بوستان روستایی و فضای سبز است.

این مسئول بیان کرد: استان قزوین با افتتاح 209 پروژه بهسازی معابرروستايي، رتبه برتر كشور را در بین دیگر استان ها به خود اختصاص داده است.

طاهرخاني درباره بهسازی معابر روستایی بیان کرد: طبق بند 23 ماده 10 اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها، این نهاد وظیفه فراهم کردن زمینه ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، پارک ها، فضاهای سبز، ورزشی و آموزشی، مراکز تفریحی عمومی و مجاری آب و توسعه معابر و اجرای آنها و همکاری در زمینه طرح بهسازی روستا را به عهده دارد.

وی گفت: بهسازی معابر از مهم ترین اقدامات دهیاری ها است که این پروژه ها طیف وسیعی از پروژه های خرد مقیاس، مانند اجرای طرح هادی، احداث پل، آسفالت معابر، روشنایی معابر را در بر می گیرد.

این مسئول یادآور شد: بر اساس اعلام معاونت امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي وزارت كشور، بیشترین حجم پروژه های افتتاحی دهیاری در دهه مبارک فجر در سطح كشور مربوط به بهسازی معابر بوده که با افتتاح 1208 پروژه در این قالب، حدود 45 درصد از تعداد کل پروژه ها را شامل می شود.