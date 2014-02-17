از جای خالی هنرمندان اصفهانی تا آرزوی حمیدیان برای حاتمی کیا بودن

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین جشنواره فجر اصفهان 20 فیلم به نمایش در آمد که به جز چند مورد از آنها همچون خط ویژه، چ، خانه پدری، معراجی ها، ردکارپت، پایان خدمت، اشباح و پنجاه قدم آخر، سایه روشن و کلاشینکف از بقیه آنها استقبال چندانی نشد.

استقبال بی رنگ مخاطبان از آخرین روزهای جشنواره اصفهان

انتقادی که به جشنواره امسال وارد است درباره زمان برگزاری جشنواره است که اختلاف پنج روزه آن با زمان برگزاری سی و دومین جشنواره فجر موجب شد که در آخرین روزهای جشنواره فجر اصفهان استقبال چندانی از سینماها نشود چراکه فیلم ها و بازیگران برگزیده برای همه مشخص شدند و این مطلب از هیجان جشنواره امسال کم کرد به گونه ای که حتی فیلم معراجی ها که پیش بینی می شد استقبال خوبی از آن به عمل آید مورد توجه چندانی قرار نگرفت.

جای خالی هنرمندان اصفهانی در سینماها

نکته بارز دیگر جای خالی هنرمندان و بازیگران شاخص اصفهانی در سالن سینما بود و با وجود اینکه دو ردیف ویژه برای آنها در نظر گرفته شده بود حضور هیچ کدام از بازیگران شاخص اصفهانی را در این جشنواره شاهد نبودیم گرچه هنرمندان انجمن سینمای جوان و انجمن سینماگران جوان در هنگام اکران فیلم های مطرح جشنواره حضور فعالی در سینما داشتند و به نوعی این جاهای خالی را با حضور خود پر کردند.

از نکات بارز جشنواره این بود که مردم در این جشنواره بار دیگر نشان دادند که کاملا کارشناسانه به فیلم ها می نگرند و حتی در مواردی که به دلیل وجود نام کارگردان در شناسنامه فیلم، صندلی های سینما را پر می کنند این مسئله دلیلی بر تایید فیلم مورد نظر نیست و کاملا موشکافانه فیلم را بررسی می کنند به گونه ای که رأی ضعیف، خوب یا متوسط آنها به فیلم های مطرح یا غیرمطرح جشنواره تقریبا با نظر داوران یکسان بود.

یکی دیگر از اشکالات جشنواره، در نظر گرفتن تنها سه رأی خوب، متوسط و ضعیف برای فیلم های جشنواره بود و این در حالی است که گاه فیلم هایی در یک روز پخش می شد که هر دو خوب بودند اما مخاطبان نمی توانستند آنها را در یک سطح قرار دهند.

در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم فجر اصفهان فیلم "چ" توانست جوایز بهترین بازیگر، بهترین کارگردانی و فیلم برگزیده دفاع مقدس را کسب کرد که بابک حمیدیان بازیگر نقش شهید اصغر وصالی در فیلم "چ" جوایز حاتمی کیا را نیز دریافت کرد و سه بار بر روی سن رفت.

من حاتمی کیا نیستم، اما دوست داشتم که باشم

وی در هنگام گرفتن جایزه بهترین فیلم دفاع مقدس به نمایندگی از حاتمی کیا اظهار داشت: من حاتمی کیا نیستم ولی دوست داشتم که باشم، حاتمی کیا اکنون به دعوت از خانواده شهید کاوه مشهد است و سلام ویژه خود را به مردم اصفهان رساند؛عید امسال "چ" اکران می شود و ما قدردان هیئت داوران هستیم.

در این مراسم امیر تاجیک به اجرای آهنگ های حماسی و وطنی پرداخت که بابک حمیدیان را بسیار تحت تاثیر قرار داده بود.

