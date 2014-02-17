سلفی تکفیری از شیعه و اسلام عقده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر مجتبی نظری شامگاه یکشنبه در همایش مداحان و شعرای آئینی استان زنجان گفت: سلفی های تکفیری امروز همان کسانی هستند که در جنگ صفین قرآن بر سر نیزه کردند و امروز نیز سلفی های تکفیری با تفسیر نادرست و غلط خود از احکام و قرآن علیه مسلمانان فعالیت می کنند.

وی با تاکید براینکه شیعیان باید کمربند دفاع در برابر دشمنان اسلام را محکم ببندند، افزود: زمان استراحت علما و بستن در مساجد به پایان رسیده و باید توجه داشته باشیم دشمنان داخلی در جهان اسلام در صدد خاموش کردن چراغ مسلمانان هستند.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: در حال حاضر جریانی به نام صهیونیسم اسلامی در جهان اسلام شکل گرفته که اسلام را در مقابل اسلام قرار داده و این همان سلفی های تکفیری هستند.

حجت الاسلام نظری تاکید کرد: مسلمانان جهان باید بستر را برای دشمن فراهم نکنند و هر کدام بر وظیفه خود در دفاع از دین اسلام آگاه باشند.



مدرس حوزه و دانشگاه آذربایجان شرقی گفت: مسلمانان باید علم اسلام و امام حسین(ع) را دو دستی گرفته و در برابر دشمنان ایستادگی کنند و این پرچم در جهان افراشته شود.



حجت الاسلام نظری از استقبال گسترده ملتها و ادیان مختلف جهان در 23 هزار نقطه جهان از همایش شیرخوارگان حسینی خبر داد و گفت: علما و مداحان باید اعجاز کربلا را در هر زمان و مکان بازگو کنند.



وی ادامه داد: سالهای آینده در راستای ترویج اعجاز و فرهنگ اسلام همایش علی اکبر(ع) و همایش حضرت عباس(ع) را در 23 هزار نقطه جهان با جملات و واژه های خاص عاشورایی خواهیم داشت.



مدرس حوزه و دانشگاه آذربایجان شرقی با بیان اینکه عَلَم مردان شلمچه و فکه، امروز در دست ملت ایران است گفت: کینه شیعیان در هر زمان در سینه دشمنان وجود دارد و این پاک شدنی نیست چرا که دشمنان از شیعه هراس دارند.



حجت الاسلام نظری با تاکید بر اینکه استراتژی وحدت رمز پیروزی مسلمانان دنیا است افزود: در این برهه از زمان باید شیعه و سنی بیش از گذشته اتحاد خود را حفظ کنند.



وی گفت: دشمنان دین اسلام، قسم خوردگانی هستند که دائما در حال حمله به مسلمانان بوده و در تلاش هستند مسلمانان از دین خود برگردند.



مدرس حوزه و دانشگاه آذربایجان شرقی با بیان اینکه امروز صهیونیست اسلامی با تمام توان در مقابل اسلام و شیعه ایستاده است افزود: باید در عزاداری های ایام فاطمیه جنایات و شیعه کشی های دشمنان دین اسلام برای مردم بازگو شود چرا که این دشمن، دشمن خونی است.



حجت الاسلام نظری با تاکید بر لزوم وحدت بین شیعه و سنی ، افزود: سلفی های تکفیری وحدت بین شیعه و سنی را هدف گرفته اند و با این حربه می خواهند اسلام را از بین ببرند.



وی با بیان اینکه امروز دیگر آمریکا و اسرائیل در مقابل اسلام نیست، رفتارهای ضد شیعی عربستان سعودی را یادآور شد و گفت: دولت های مرتجع عربی دائما به اسلام و شیعه حمله می کنند تا به وحدت بین شیعه و سنی ضربه وارد کنند و بتوانند عقاید منسوخ و مسموم خود را در جهان اسلام وارد کنند.

استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر اینکه شیعه باید آگاه و آماده از حریم شیعه حمایت کنند و در این مسیر باید کمربندها را محکم ببندند افزود: امروز وقت خوابیدن و پرداختن به موضوعات دیگر نیست امروز باید شیعه کمربندهای دفاعی خود را محکم ببندد و از حریم و جایگاه شیعه حمایت کند.

حجت الاسلام نظری با بیان اینکه مداحان و روحانیون باید به عنوان یک رسانه مهم و تاثیرگذار در جامعه عمل کنند تاکید کرد: امروز دیگر مداحی تنها با هدف اشک ریختن برای اهل بیت و شهدای کربلا مطرح نیست بلکه مداحان و روحانیون جهان اسلام را در مقابل توطئه های داخلی و خارجی علیه اسلام و شیعه آگاه کنند.